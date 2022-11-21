逼女友不准分手！惡劣渣男使爛招　把露臉性愛片給2麻吉共賞

▲蕭男和女友吵架後，竟將2人露臉性愛影片，以手機播放給2名友人觀看。基隆地院審結，認定蕭男違反個人資料保護法，判處有期徒刑2月。（圖／示意圖與本案無關／翻攝Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市蕭姓男子與咪咪（化名）原為男女朋友，今年3月間與咪咪口角後，4日凌晨，蕭男為讓她生氣，竟將2人露臉性愛影片，以手機播放給2名友人觀看，並威脅如果分手就要給她好看。蕭男女友憤而報警。基隆地院近日審結，認定蕭男觸犯《個人資料保護法》，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查，26歲蕭男與咪咪口角後，擔心會與他分手，今年3月間在凱悅KTV包廂內，將女友先前和他在汽車旅館拍下的性愛影像，以手機秀給2名友人看，還拍下友人觀看性愛影片的畫面，傳給咪咪揚言，如果分手就不讓她好過。

咪咪收到照片後，身心嚴重受創，隨即到基隆警第三分局報警處理，蕭男到案坦承犯行，訊後將蕭男函送基隆地檢署送辦，檢察官依違反《個人資料保護法》將他起訴。

法官審理後認為，蕭男未經前女友同意，將性愛影片秀給友人觀賞，已侵害其個人隱私權益，造成被害人精神上受到痛苦，此舉已觸犯《個人資料保護法》非公務機關非法利用個人資料罪。

法官考量蕭男坦承犯行，事後雙方達成和解，故依觸犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處蕭男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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