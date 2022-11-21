　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼女友不准分手！惡劣渣男使爛招　把露臉性愛片給2麻吉共賞

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲蕭男和女友吵架後，竟將2人露臉性愛影片，以手機播放給2名友人觀看。基隆地院審結，認定蕭男違反個人資料保護法，判處有期徒刑2月。（圖／示意圖與本案無關／翻攝Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市蕭姓男子與咪咪（化名）原為男女朋友，今年3月間與咪咪口角後，4日凌晨，蕭男為讓她生氣，竟將2人露臉性愛影片，以手機播放給2名友人觀看，並威脅如果分手就要給她好看。蕭男女友憤而報警。基隆地院近日審結，認定蕭男觸犯《個人資料保護法》，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查，26歲蕭男與咪咪口角後，擔心會與他分手，今年3月間在凱悅KTV包廂內，將女友先前和他在汽車旅館拍下的性愛影像，以手機秀給2名友人看，還拍下友人觀看性愛影片的畫面，傳給咪咪揚言，如果分手就不讓她好過。

咪咪收到照片後，身心嚴重受創，隨即到基隆警第三分局報警處理，蕭男到案坦承犯行，訊後將蕭男函送基隆地檢署送辦，檢察官依違反《個人資料保護法》將他起訴。

法官審理後認為，蕭男未經前女友同意，將性愛影片秀給友人觀賞，已侵害其個人隱私權益，造成被害人精神上受到痛苦，此舉已觸犯《個人資料保護法》非公務機關非法利用個人資料罪。

法官考量蕭男坦承犯行，事後雙方達成和解，故依觸犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處蕭男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

【更多新聞】

►投票日停電？謝國樑控奧步引台電抗議　蔡適應競總：為敗選找理由

►基隆首場市長公政見發表會　謝國樑「射三箭」保證一定實現

►謝國樑團結勝利大會！突破2萬人空前盛大　創基隆造勢紀錄

►蔡英文視察基隆城際轉運站　林右昌：未來四大計畫緊接推動

►蔡適應團隊控送物資涉賄選　謝國樑：寒冬送暖！絕對沒有問題

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
柯賜海猝逝！醫嘆「心因性休克沒徵兆」　4大高危險群曝
陳時中遊行湧15萬人「蔣萬安不一定勝選」　徐巧芯揭最終關鍵
快訊／團團解剖了！　陳玉燕談14年相伴：會陪牠走完最後一哩路
快訊／S媽解釋汪小菲支出　嘆「被張蘭罵半小時」
汪小菲明天來台？　兩岸入境新規給答案
雨彈抵台時間曝！　全台「連迎4天大雨」
印尼地震至少44死！　醫院停車場「擠滿傷患」畫面曝光
好市多黑五「第2彈」！　下殺品搶先看
獨／台中港爆血腥排隊！他被2人打斷3肋骨　15聯結車擠一團討

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

快訊／下班注意！國1南向24.3K圓山段　2車追撞佔用外線

屏東某鄉代候選人每票1千涉賄遭羈押　村長候選人幫忙買票被請回

黑痣賊假買打火機「搬走7萬菸酒」　闆娘曝影像籲：別幫他銷贓

獨／台中港爆血腥排隊！他被2人打斷3肋骨　15聯結車擠一團討公道

施作擋土橋失足「自3樓高處墜落」　瑞芳工人重傷送醫不治

TDR金融商品惹爭議　證交法適用範圍不明...學者認不該處刑責

埔霧公路驚悚片！逆向對撞機車　三寶駕駛「喔完蛋」被網友罵翻

逼女友不准分手！惡劣渣男使爛招　把露臉性愛片給2麻吉共賞

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

觀光客遇強風變「在地人」　正港澎湖人→愜意坐穩穩

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

快訊／下班注意！國1南向24.3K圓山段　2車追撞佔用外線

屏東某鄉代候選人每票1千涉賄遭羈押　村長候選人幫忙買票被請回

黑痣賊假買打火機「搬走7萬菸酒」　闆娘曝影像籲：別幫他銷贓

獨／台中港爆血腥排隊！他被2人打斷3肋骨　15聯結車擠一團討公道

施作擋土橋失足「自3樓高處墜落」　瑞芳工人重傷送醫不治

TDR金融商品惹爭議　證交法適用範圍不明...學者認不該處刑責

埔霧公路驚悚片！逆向對撞機車　三寶駕駛「喔完蛋」被網友罵翻

逼女友不准分手！惡劣渣男使爛招　把露臉性愛片給2麻吉共賞

日、韓職市場活絡　中職自由球員只剩2天目前無人申請

火鳳凰+白衣天使上山下海拍攝　2023南投消防猛男月曆出爐

肝癌18年追蹤治療人生仍是彩色的　南市醫翻轉早期肝癌存活率

買不起北市房？網友點名12低價區　房仲：這2區3字頭有機會

多喝水不夠！便祕必吃「5大膠質聖品」　醫認證：超通便

江啟臣三度輔選謝國樑　盼改變基隆邁向新時代

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署曝：有這張證件「隨時都可以」

【廣編】錢進台南　陳雨利手握最新市況變化

全國發力搶世足冠軍！比利時國王親自下場教戰　場邊指導德布勞內

才鋪好暖暖床！牠們卻「擠成一排」睡地板　母傻眼：有這麼熱嗎

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵

快訊／國3「9車連環撞」　紫爆回堵2公里

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

即／汪小菲沒給大S生活費慘了　北院已核發扣押命令

紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞

柯賜海曾閃婚「台塑林志玲」　超猛情史曝光！

柯賜海晚年變蝸居族　全部家當塞廂型車

柯賜海心因性休克死亡　家屬無意見

獨／出院了！被撞準新娘相隔172天終於回家

即／新店區建國路市場火警　現場黑煙狂竄

更多熱門

相關新聞

視察基隆暖暖自行車道　林右昌：構築北部最美景觀車道

視察基隆暖暖自行車道　林右昌：構築北部最美景觀車道

基隆市長林右昌今（21日）由工務處長張元良、立委蔡適應和過港里長陳清池等人，視察暖暖自行車道，工務處簡報目前進度95%，主要工項多已完成進行收尾，預計今年底完工。林右昌強調，中央地方攜手合作，感謝蔡立委與行政院蘇院長協助促成，未來是北部地區景觀最美的自行車道。

基隆2學生「笑跳台鐵軌道」還錄影！下場慘了

基隆2學生「笑跳台鐵軌道」還錄影！下場慘了

即／基隆海洋廣場女子落水　救起已無呼吸心跳

即／基隆海洋廣場女子落水　救起已無呼吸心跳

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

北台灣「房價窪地」站上初升段　房貸負擔率仍是全台最低

北台灣「房價窪地」站上初升段　房貸負擔率仍是全台最低

關鍵字：

基隆個資法

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

魔獸驚喜現身速食店！

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

張蘭不忍了「爆出來她真的粉身碎骨」

又有NBA好手　艾爾斯加盟領航猿

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面