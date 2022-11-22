「北五堵國際研發新鎮」規劃底定　林右昌：基隆經濟就業新引擎

▲基隆市長林右昌說明「北五堵國際研發新鎮」規劃最新進度。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌於今（22）日說明「北五堵國際研發新鎮」規劃最新進度，表示這幾年來與蔡適應委員『中央地方攜手合作』，在基隆捷運定案後，北五堵區域的大片倉儲區將轉型，並搭配「基隆捷運」的興建，將可以進一步串起內湖、南港、樟樹灣、汐止、保長坑、北五堵、六堵、基隆港市區域，成為下世代首都圈東側的新產業廊帶，基隆市民將有更多就近就業的機會。

林右昌指出，「北五堵國際研發新鎮」經過四年的規劃終於大致完成，該計畫範圍位處基隆市與新北市交界處，面積約71公頃，配合中央正在規劃中的基隆捷運建設計畫，具備支援臺北南港及內湖地區之產業發展機能。考量計畫範圍多屬私有產權，因此採『全區規劃，分期分區發展』原則，以鄰近捷運車站之私有地權集中且配合意願高區域，約29公頃土地作為優先產業發展範圍，以加速實質建設之推動。

林右昌表示，第一期的29公頃中，主要包括「特定專用區」2.39公頃、「產業專用區」12.78公頃以及「捷運開發區」1.05公頃。未來北五堵地區產業，不僅將以智慧研發園區、創新科技研發來進行轉型升級，也會推動現有工業區轉型，打造新的產業聚落，成為首都圈新的產業基地。

除此之外，林右昌還說明，配合「北五堵國際研發新鎮」的規劃，還有三大交通配套計劃要同步進行，包括：闢建串接五堵交流道聯絡道與台五線的連結道路，拓寬堵南1-1地下匝道，以及拓寬大德路。目前，拓寬堵南1－1地下匝道的規劃設計案已開始推動進行，大德路拓寬案將爭取營建署城鄉計畫補助推動。

未來捷運沿線各站點整體轉運規劃上，將分析不同使用性質，進行運具配比與停車需求的設計，建置完善大眾運輸網絡，打造低碳城市生活。林右昌也特別說明，配合基隆捷運北五堵站所規劃的四大綠生活與低碳系統，包括：「綠系統的開放空間串連計畫」、「水系統的開放空間串連計畫」、「綠色運具・自行車與站點計畫」以及「步行系統計畫」。

最後，林右昌強調，基隆捷運沿線的基隆河谷廊帶至北五堵研發新鎮的發展，並不是嘴上說說就能完成！近年來，在中央的全力協助下已將包括假山坡地解編等限制基隆河谷發展的緊箍咒解除，並完成工業區與倉儲區轉型規劃，後續才有辦法推動都市計畫變更以及基隆捷運開發等重大工作。

此外，在這幾年能有大幅的進度推進，除了市府團隊共同努力外，更有蔡適應委員在中央大力爭取前瞻計畫預算與協調交通部與國防部等部會。目前北五堵國際研發新鎮，包括發展分區規劃、新交通動線與路網、藍綠開放空間等要項，規畫都已接近完成，已為基隆未來創造新經濟與就業機會打下堅實的基礎。

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