江啟臣三度輔選謝國樑　盼改變基隆邁向新時代

▲江啟臣三度力挺輔選謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨前主席、立法委員江啟臣今（21日）三度現身基隆，力挺國民黨基隆市長候選人謝國樑，共同進行車隊掃街，現場還有副議長林沛祥、市議員張淵翔、市議員候選人紀文荃，江啟臣首度穿上象徵「基隆Let’s go」的防風外套，在基隆市區向民眾揮手致意。謝國樑在受訪時提到，基隆要邁向新時代，建議對手多提正面論述。

謝國樑提到，基隆要繼續向前走，他在這段期間，推出相當多對於市民有幫助的政見，未來將要在北五堵成立基隆科學園區，創造大量的就業機會，所以基隆即將要邁入一個新的時代。儘管對手不斷地批評，他也可以理解，但選戰進入最後關頭，建議對手還是多跟選民懇託，多提正面論述，不要有太過激烈的批評，反而會引起更多選民的反感。

江啟臣表示，基隆是一個讓人感覺到充滿未來的地方，而且非常具有潛力，基隆又是台灣頭，所以需要一個充滿願景，有能力的人，帶領這座城市，所以第三次來基隆力挺謝國樑，對於謝國樑的選舉越來越有信心，也希望11月26號能夠真正的翻轉基隆，讓這個台灣頭，能夠帶領台灣繼續向前行。

謝國樑表示，他很感謝江前主席信守諾言，果真在選前當周來到基隆，替自己拉抬聲勢，不畏風雨的與熱情民眾請安問候，這段期間不斷有名人大咖幫忙輔選基隆，彼此間團結合作全力衝刺，就是要在1126一起拚出全壘打的成績，今天江前主席三度來基隆力挺，更讓他覺得勝券在握，相信一定能改變基隆，打造亞洲最有愛城市。

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