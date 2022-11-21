陪同楊梅車掃　陳建仁讚鄭運鵬：對桃園有貢獻，讓發展建設更進步

▲陳建仁前副總統陪同桃園市長候選人鄭運鵬，至楊梅車掃與民眾互動。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

昨（20）日蔡英文總統、賴清德副總統於桃園中壢區同台出席桃園黃金周大型造勢晚會，展現正副總統力挺桃園市長候選人鄭運鵬的氣勢，今（21）天鄭運鵬於楊梅區進行車隊掃街，繼續由大仁哥陳建仁前副總統陪同車掃與民眾互動。一路上楊梅民眾都很熱烈揮手揮旗歡迎，向鄭運鵬和陳副總統打招呼比出3號手勢表達支持，兩位也手持麥克風回應市民朋友的熱情，向大家拉票請託。

鄭運鵬表示，陳建仁副總統在擔任副總統任內，全力推動前瞻建設基礎建設計畫，而計畫中受益最多的就是桃園，其中軌道建設包含鐵路地下化、捷運綠線，還有包含桃園老街溪、新街溪、南崁溪等水環境建設以及停車場的建設等等，這些都是在陳副總統任內前瞻基礎建設計畫的重要一環。鄭運鵬接著說，相信從蔡英文總統、陳建仁副總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長來到桃園相挺，見證過去八年的進步，希望用政績來爭取桃園市民朋友的認同。

陳建仁說，鄭運鵬是一位很傑出的立法委員，對桃園有相當大的貢獻，所以來到桃園特別幫助鄭運鵬，如果鄭能夠擔任桃園市市長，一定可以讓中央和地方更密切地配合，讓桃園建設更進一步的大進化，「我們要繼續努力、堅持到底來獲得11月26號的勝選。」