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反擊民進黨　安泰醫院：不要用政治抹黑手段操弄屏東鄉親生命權

▲安泰醫院為確診孕婦接生 。（圖／東港家泰醫院提供，下同）

▲安泰醫院為確診孕婦接生 。（圖／東港家泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日民進黨屏東縣黨部發布了一則攻擊安泰醫院榮譽院長蘇清泉的文宣，其中對於健保費用和重度級責任醫院制度有故意曲解且誤導民眾的意圖，安泰醫院今(21)日嚴正提出聲明以正視聽。

安泰醫院聲明如下：

健保支付給醫院的款項，是健保署依據醫療契約支付給醫療院所「病人到院看病的醫療費用」，不是補助款。民進黨屏東縣黨部發布的文宣中，刻意扭曲健保署公告數字，把健保支付病人看病的醫療費用，刻意曲解為「補助」款！

▲安泰醫院為確診孕婦接生 。（圖／東港家泰醫院提供，下同）

▲安泰醫院為確診孕婦接生 。（圖／東港家泰醫院提供，下同）

醫療費用是健保署依據醫療契約支付給全國每一家醫療院所提供醫療服務的合理醫療費用，是經過中央健保署透過層層的行政及專業審查後核定的，包含屏東各層級醫療院所以及新設立的屏東榮總均是依循這個標準，向健保署請領醫療費用，完全與補助無涉。

這項醫療費用會用在包含醫護人力的薪水、藥品的成本、醫材的成本、儀器購置及維護的成本、水電的成本…，有剩餘的錢除了先繳交各類稅款，其他尚須用來更新設備及引進尖端醫療器材，我們沒有行政院核定的百億補助款，沒有免費或廉價的土地，一分一毫都必須自給自足。

另外，一縣市至少一間「重度級急救責任醫院」是國家政策。以醫療平權的角度，為了弭平城鄉醫療差距，在沒有醫學中心的縣市，衛福部期待有能力肯奉獻的醫院，透過嚴格的評鑑機制，成為重度級急救責任醫院，整個過程公開透明。

30年來，安泰醫院經歷了SARS疫情、88風災、COVID-19疫情及各類重大事故等天災人禍，深刻體驗到屏東鄉親對重度級急救責任醫院的迫切需要，站在「守護屏東人生命」的立場，不單是安泰醫院，期待有更多醫院加入重度級急救責任醫院的行列，越多越好，特別是在屏東的偏鄉。

本次疫情期間，屏東縣重症COVID-19的病人主要都優先被分派轉送給安泰醫院救治照顧，這是對安泰醫院醫療團隊的肯定，也證明安泰醫院絕對有能力承擔起重度級急救責任醫院的任務，為了鄉親的生命安全，全院同仁及其家庭都必須承擔風險，但這樣的犧牲換來的不是掌聲，卻是無情的抹黑及攻擊。我們鎮日兢兢業業在第一線守護鄉親的生命與健康，配合政府指派，堅守岡位，無悔付出；不論是病毒疫情，還是流言蜚語都動搖不了我們的意志；為了鄉親的健康，我們可以忍；但公然的抹黑侮辱醫護我們無法忍！

為此，我們表達嚴重的憤慨與抗議！

安泰醫療社團法人安泰醫院蔡宗昌總院長暨全體員工

2022/11/21

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