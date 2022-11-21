正妹市議員突曬「18歲青澀照」妹妹頭+大眼超萌！　粉絲：戀愛了

記者施怡妏／綜合報導

九合一大選將在周六登場，進入倒數階段，新北市第8選區的市議員候選人們加緊腳步宣傳，不僅積極與選民近距離接觸，也分享過往成績單，希望可以獲得連任的機會，國民黨江怡臻列出滿滿過往為選民成功爭取到的事蹟，民進黨甜美候選人高乃芸則是曬出18歲的照片，希望大家在26日可以履行公民義務回家投票。

今年的大選將同步進行「18歲公民權」的修憲複決公投，今年28歲的高乃芸曬出自己18歲的照片，呼籲大家回家投票，「18歲的你，還記得長什麼樣子嗎？現在的你，願意為我們年輕人挺身而出嗎？10年前的乃芸要邀請大家，11月26日『18歲公民權』修憲複決，一起投同意，一起投給年輕的自己！」

18歲的高乃芸留著可愛妹妹頭，水汪汪的大眼睛，還有著稚嫩的臉頰，看起來可愛又青澀。照片曝光，掀起網友討論，「你和18歲沒什麼變」、「原來您18到28都沒變啊，依然都是正妹，凍齡美女」、「現在更年輕哈哈，我也支持18歲公民權」、「愛了愛了」、「幼齒的乃芸一定要當選」、「好正好漂亮！」

江怡臻在臉書開直播與大家聊天，分享過去4年的努力，只要選民出聲，她就會極力去爭取，「7+1座公園綠地，0到99歲都好玩」、「生育家庭，我為您照顧」、「通行安全、我為您守護」、「在地經營，我為您爭取」、「實踐新北政策，底加啦」，期盼能夠進到市議會，繼續為大家發聲。

無黨籍市議員候選人蘇泓欽先是開心公布，「泓欽與呂阿添里長、蕭鈴玉里長、簡騰源里長、曾勝利里長、游昭斌里長及陳芷柔里長共同會勘爭取『東湖、大湖、中湖、鳳鳴、鳳福及鳳祥各里的』建設」，接著一一列出這四年來做了哪些事，大多是工程修繕以及更新，讓居民使用上更安全，並貼出每次會勘的照片，希望選民給他一個機會，繼續為大家服務。

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