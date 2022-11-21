髒話嗆時力候選人「結果大翻車」　呱吉道歉了！留言卻炎上

記者朱祖儀／綜合報導

台北市議員邱威傑（呱吉）20日聲稱，替士林北投區議員黃郁芬輔選時，被時代力量同區參選人劉仕傑比中指，沒想到事後監視器畫面顯示卻是一場烏龍。呱吉今（21）日稍早開直播道歉，不過多數網友看到後，紛紛怒批「這是我看過最沒誠意的道歉了」。

▲監視器還原真相，其實劉仕傑助理比的是大拇指。（圖／翻攝自Facebook／劉仕傑）

呱吉20日直播提到被人比中指的事情，怒轟劉仕傑是「政治界的鬼才阿水」、「噁心巴拉」、「你他X的有什麼了不起」，隨後劉仕傑call in進直播反駁，表示經他查證詢問，全數助理沒有人比中指。對此，呱吉也坦言，其實自己並無直接證據，可證明現場有發生這狀況。

事後劉仕傑調出監視器畫面，發現助理比的其實是「大拇指」，整件事情是誤會一場。他也說當晚有試圖和黃郁芬團隊澄清，不希望雙方有任何誤會，「我希望，這是郁芬團隊當時因為距離因素沒看清楚所導致的誤會」、「當然，我最不希望的是，這是有人在刻意中傷或造謠」。

此事爆發後，黃郁芬有針對此事道歉，表示當晚都在跑行程，深夜回辦公室才知道呱吉提到車掃遭比中指的事情，「我對於當天在車隊快速行經後所衍生的一切誤解，感到非常抱歉。」並特別點名呱吉及劉仕傑，向他們致上歉意，「希望一切爭議到此為止」。

稍早呱吉也緊急開直播道歉，表示當時聽到團隊的人說，看到劉仕傑團隊的人對著他們的競選車隊比中指，當下怒不可遏，覺得這種行為很沒禮貌，但實際上他沒有親眼看到，只有聽到其他人說明，「在這種情況下，我覺得我的憤怒並不是一個有經過確實查證的結果，所以在這裡我必須向劉仕傑還有所有直播觀眾，說聲誠懇的道歉，我不應該做這件事情，這是錯誤示範」。

▲呱吉今日開直播道歉。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

但網友對於呱吉道歉的態度都不買單，表示「罵人的時候正氣凜然，道歉的時候嘻皮笑臉，真棒」、「完美示範道歉能多沒誠意」、「昨天把人家罵的那麼難聽，結果現在嬉皮笑臉的道歉，真是絕佳的道歉示範，可憐」、「直接推給不知道存不存在的助理捏…真的好有擔當唷」、「潑ㄧ桶髒水，然後攝影機拿手上，坐著嬉皮笑臉道歉」、「過程一直跟員工嘻鬧，道歉內容也輕描淡寫到不行，這個道歉更讓人生氣吧」、「昨天直播罵那麼用力還比中指，道歉整個團隊嘻嘻哈哈？笑死，這很呱吉」。