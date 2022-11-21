選前倒數5天　驗光師／生公會全國聯合會齊聚力挺劉建國

▲中華民國驗光師/生公會全國聯合會號召數十名成員齊聚劉建國競選總部，表示力挺之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中華民國驗光師/生公會全國聯合會今（21）日號召數十名成員齊聚民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總部，舉行記者會公開肯定劉建國對推動驗光人員法的努力，更呼籲鄉親一同力挺專業立委劉建國當選雲林縣縣長，繼續力挺驗光人員，讓驗光產業更加健康與茁壯。

劉建國表示，驗光人員法已經上路6年，當初基於台灣視力屈光未矯正人口比例高居世界第一，所以急待建立驗光師/生制度，讓專業驗光人員可以協助眼科醫師，以專業分工共同減緩國人視力惡化的問題，並落實照護國人視力健康,不僅可以保障國人視力，也是對驗光從業人員專業的一種肯定。

劉建國指出，驗光人員法三讀過後相關配套即刻進行，例如：拋棄式隱形眼鏡丟水槽會造成水環境及海洋污染，所以推動了拋棄式隱形眼鏡的回收機制；將安全使用、安全丢棄、整個環節訂定起來，保護水資源。為保障國人視力健康，也推動隱形眼鏡加註警語，以符合實際驗光人員執業型態的需求。未來如能進雲林縣政府一定會持續努力為國人視力健康奔走。

驗光生全國聯合會許正格理事長表示，感謝劉建國委員一路支持與關心驗光人員執業型態的變化，也將關心化作進一步的行動支持，從隱形眼鏡警語的修訂到隱形眼鏡安全管理規範的制定，劉建國委員一直居中協調各主管機關並主動召開協調會斡旋各方意見。

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