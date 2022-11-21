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苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

▲▼21日苗栗舉辦第二場縣長選舉公辦電視政見會，2輪各12分鐘發言，重點在個人政見藍圖論述。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲21日苗栗舉辦第二場縣長選舉公辦電視政見會，2輪各12分鐘發言，重點在個人政見藍圖論述。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長選舉今(21)日舉辦第二場公辦電視政見發表會，依抽籤順序徐定禎、謝福弘、宋國鼎、鍾東錦、吳盛聖依序上場，每輪12分鐘，2輪5位候選人的發表內容，與上一場大致相同，主要都是政見藍圖論述，把握爭取最後催票的機會。

徐定禎說，苗栗縣現在最主要的問題是財政問題，要與中央合作，他舉例像苗栗火車站園區再造、聯大路改善案、縣警察局遷建、部立苗栗醫院腫瘤中心設立等，他任行政院顧問都積極向行政院努力爭取，讓財政困難的苗栗縣政府免地方配合款，而選舉互有攻防，不要動不動就說要下架民進黨，應該適可而止， 他有豐富的行政經驗，做縣長是最適合的。當選後可以最快彌平選戰時的爭執，積極與中央協調苗栗的建設，所提三大保證：國中小學生免費營養午餐、發放重陽敬老金、免費老年裝假牙政策，一定說到做到。

謝福弘則強調正藍軍身分，強調中華民國的國歌與國旗是他最忠貞的信仰，先批民進黨意識形態治國，造成台灣種種困境，人民苦不堪言，一定要下架民進黨，他要守住藍軍在苗栗的位置。之後話鋒轉向鍾東錦，強調不要讓外縣市的人再笑苗栗，怎麼會選一個爭議性這麼多的縣長，因此為了捍衛苗栗的尊嚴，要有高道德，不要黑道治縣，要打敗黑金，為了捍衛苗栗的尊嚴，不希望好山好水，再被砂石、坤輿案這樣的產業破壞。

宋國鼎說，他要搶救苗栗的財政，要開源節流，要有使用者付費的原則，外地遊客收費，在苗栗發電、取水要買單，推動廠稅合一，要讓更多的稅收留在苗栗；錢要花在刀口上，任何大型公共建設都要評估，不要再有蚊子館，盤點閒置公有空間，活化作為長照、教育、休憩空間來使用。要推動好居住、好教育、好就業給年輕人希望。

鍾東錦強調自己是徐耀昌的繼任者，會延續徐的縣政，會開源節流、創造財富，要留住產業、繼續招商，山海觀光產業串連，留住遊客留宿，全面提升苗栗經濟動能；與中央政策同步，縣府編列預算，補助青創、青農好好打拼；加碼生育津貼、30元選票補助將會全數捐助給弱勢團體。鍾東錦也說，他從未離開國民黨，是改革國民黨的大兵，坤輿案曾在苗縣議會組成審查專案，從頭到尾他都反對坤輿案，反對廢棄物在苗栗，反對業者未跟居民溝通、暴力進場，不解為何要將坤輿案與他連結。

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