北市選戰近4.5萬名首投族！　市長選舉人數「4年少逾13萬人」

▲投票示意圖。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數5天，台北市選舉委員會21日公布投票人數，台北市長投票人數為202萬6769人，市議員投票人數為202萬853人，另公民複決投票人數為203萬1146人，此次約有4.5萬名首投族；而此次選舉與2018年選舉人數216萬4155人相比，少了13萬7386人。

台北市選舉委員會21日表示，此次台北市長選舉的選舉人數共計202萬6769人，市議員選舉的選舉人數為202萬853人，里長選舉的選舉人數為200萬7018人，而憲法修正案公民複決第1案的台北市投票權人人數為203萬1146人。

以市議員選舉的選區細分，第1選舉區（北投區、士林區）41萬3790人、第2選舉區（內湖區、南港區）31萬1073人、第3選舉區（松山區、信義區）31萬9364人、第4選舉區（中山區、大同區）27萬1792人、第5選舉區（中正區、萬華區）26萬2278人、第6選舉區（大安區、文山區）43萬492人，第7選舉區（平地原住民）7178人、第8選舉區（山地原住民）4886人。

台北市選舉委員會副總幹事接受電訪時表示，此次約有4.5萬名首投族，市長、市議員、里長和公民複決的首投族數字差異不大。

對比2018年九合一選舉，當時市長選舉的選舉人數為216萬4155人，今年少了13萬7386人。