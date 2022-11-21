民俗村→產業園區　綠營控「點土成金」...王惠美反擊：歡迎提告

▲綠營陣營質疑台灣民俗村開發。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

曾為全台十大旅遊勝地之一「台灣民俗村」，地主於2年前拆除後開發為惠來產業園區，民進黨立法院黨團21日召開記者會質疑，地主及開發商與縣長王惠美關係密切，若順利變更為產業園區，地價將飛漲超過10倍，質疑「點土成金」，王惠美競選總部反擊，若有認為不法，歡迎提告，不要選舉到了就抹黑影射。

▲民進黨彰化縣議員莊陞漢認為應該盡速開發惠來產業園區才能增加人口回流。（圖／ETtoday資料照）

民進黨立法院黨團幹事長羅致政與立委陳素月及今天上午在「台灣民俗村點土成金，惠來惠美糾葛不清」記者會表示，「台灣民俗村」於2020年3月之後被大規模摧毀，現任地主及開發商準備向彰化縣政府申請變更為產業園區，2019年現任地主購入的地價每坪約1.1萬元，而若順利變更，地價恐將飛漲至每坪15萬元，獲利高達數百億元。

對此王惠美競總表示，惠來產業園區是民間申請案，縣府一切依法審查，且程序完全公開透明，若有認為不法，歡迎請向司法機關提告，不要選舉到了就抹黑影射。也籲請民進黨籍立委不要躲在立法院「言論免責權」的保護傘下，充當政治打手，不實抹黑與指控。

▲惠來產業園區召開公聽會民眾座無虛席。（圖／ETtoday資料照）

台灣民俗文化村1993年開幕，一度列為台灣10大觀光景點，未料自921大地震後人氣下滑遭法拍，惠來產創公司於2019年11月8日接手後，申請開發為「惠來產業園區」，計畫引進金屬、塑膠製品、機械設備業、醫療器材業等製造業。

惠來產業園區的開發案正由縣政府進行環評、水土保持等審查，一旦成型，未來會是中部科技廊帶的關鍵藍圖，中台灣的產業強項是精密機械，從中科后里園區一直往南延伸到中科二林園區，已經具體形成產業廊帶，在科技廊帶上做非常有效的填補。

這件開發案已開過正式的公聽會，不僅受到鄉親認同，綠營資深議員莊陞漢也大表讚許，疾呼縣府應加速審查產業園區，增加就業機會，吸引人口回流。