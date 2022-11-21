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堅持從政初心　黃珊珊要做體制內改革的那個人

堅持從政初心　黃珊珊要做體制內改革的那個人（圖／資料照）

▲無黨籍候選人黃珊珊強調從政初心：民主自由、公平正義。（圖／資料照，以下同）

記者錢雅慧／綜合報導

台北市長政見發表會中，無黨籍候選人黃珊珊特別強調從政初心：民主自由、公平正義。她回憶小時候，常常陪著媽媽看連續劇，每次看到貪官污吏的惡形惡狀，母女倆總是恨得牙癢癢的，恨不得跳進螢幕替天行道；但如果看到做好事的官員，媽媽總會說「人在公門好修行」，將來一定好人有好報。讓她印象深刻，她相信官場之中只要心存善念，一定會是一個好官員。

除了「人在公門好修行」這句話之外，同樣讓她記憶深刻，而且常常縈繞心頭的是，為何戲裡、戲外會有這麼多的不平之事？為何人世間竟然會產生如此多的不公不義呢？難道就沒有人可以解決這個問題？讓世界充滿公平正義，讓社會充滿祥和善良呢？

堅持從政初心　黃珊珊要做體制內改革的那個人（圖／資料照）

後來黃珊珊開始從政，努力幫助他人、追求公平正義。但在為市民解決問題的時候，常常會感到力有不逮。因為即使認真為民喉舌，卻常常只得到行政部門「再研究」或「有困難」的回答。無奈自嘲「狗吠火車」之餘，心裡卻有萬般疑問無法放下，難道行政部門所謂的「苦衷」、「困難」，真的無法可解？難道市民幸福與城市發展，真的只能一天拖過一天無法改善？

也許神明聽到黃珊珊心裡的吶喊。柯文哲市長在2019年邀請她擔任副市長，當時她心裡就想，或許她可以有機會了解行政部門的苦衷，進而嘗試解決行政部門的困難，然後實踐她對於市民幸福與城市治理的理想了。她在副市長三年任期裡，解決許多台北市的陳年老問題，包括成立「違建爭議處理委員會」、「攤販精進計畫」、「翻新公安稽查模式」等，她把這些追求公平正義的作為，都記錄在「城市、程式」這本書裡。

堅持從政初心　黃珊珊要做體制內改革的那個人（圖／資料照）

堅持從政初心　黃珊珊要做體制內改革的那個人（圖／資料照）

除了用心解決市政問題，黃珊珊也不時會想起大學時期的「一堂課」，以及這堂課所帶給她的啟發。那是1990年野百合學運時發生的事情，當時許多同學自發響應罷課，一起在中正紀念堂靜坐，黃珊珊也和同學們默默坐在廣場上，為此還跟家人大吵一架。

這一堂課是前司法院大法官黃茂榮老師的課，那是大二下學期重中之重的課程，也是她少數不敢也不願意翹掉的課，很慶幸那天有去上課，因為那堂課徹底改變了她的人生。黃老師的課很受歡迎，因此都排在法學院大禮堂上課。但那堂課只來了七、八個學生。黃老師進到空蕩蕩的禮堂後，叫大家圍坐在他身邊。

黃老師語帶哽咽地說：你們當然可以選擇罷課，好去中正紀念堂進行體制外的抗爭，但老師更希望你們能夠進到體制內，去成為改變不公不義的那個人。當下我真的很感動，原來體制內的改革要比體制外的抗爭困難許多，而且不只是治標，還能真正的治本。

黃老師說的話，把黃珊珊從廣場拉回校園，讓她從「憤青」變成「奮青」，開始認真讀書，希望趕快有能力去做該做的事情，成為體制內改變不公不義的那個人。如今，黃珊珊不忘初衷，努力爭取成為首都第一女市長，要從體制內改變不公不義，讓台北市民都能夠安居樂業，而且以身為台北市民為榮。

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