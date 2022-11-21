高雄里長「被代言」　市議員候選人痛批「高虹安翻版」

▲高雄市前金、新興、苓雅選區出現里長不知情卻被聯名支持特定市議員的文宣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市第8選區（前金、新興、苓雅）市議員選舉今年少1席，競爭格外激烈，最近就有里長候選人發現，有未經里長同意，逕自使用里長名字放在「相挺名單」的「被代言」爭議，民進黨市議員候選人湯詠瑜就痛批這根本是「高虹安翻版」。

湯詠瑜指出，最近收到選區內多位同額競選的里長陳情，表示里內收到同選區國民黨陳姓女議員具名簽署的文宣，文宣內引用里長姓名及文字，並與該議員搶救文宣並列，但該里長指稱，這名議員並未經過里長同意，卻直接使用里長名義。

▲高雄市前金、新興、苓雅選區出現里長不知情卻被聯名支持特定市議員的文宣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據「被代言」的里長指稱，該份文宣疑似針對前金、新興、苓雅內所有同額選舉的里長發送，將里長名跟該候選人搶救文宣並列，里長直言，如此形同「被代言」；意圖混淆里民，使里民誤認里長支持該位候選人，已經造成里長的困擾。為此已有受害里長向苓雅區的警方報案。

里長表示，文宣除造成他疲於奔命進行解釋外，更讓不知情的鄉親以為此文宣是由里長辦公室發布，並誤會里長為該位議員掛保證，要大家搶救陳姓市議員，但並非事實，也已對里長造成嚴重困擾，更可能影響選情。

國民黨的市議員候選人黃紹庭也批評這種文宣在里長不知情的情況下就發出，對選情已經相當危急的他更是雪上加霜，希望支持者不要被謠言所動搖。

至於被指發出文宣的陳姓市議員候選人則以不太清楚詳細情形為由，迴避該文宣是否由其競選總部發出，只說會再去了解實際的情況。