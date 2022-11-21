　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄里長「被代言」　市議員候選人痛批「高虹安翻版」

▲▼苓雅假文宣 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市前金、新興、苓雅選區出現里長不知情卻被聯名支持特定市議員的文宣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市第8選區（前金、新興、苓雅）市議員選舉今年少1席，競爭格外激烈，最近就有里長候選人發現，有未經里長同意，逕自使用里長名字放在「相挺名單」的「被代言」爭議，民進黨市議員候選人湯詠瑜就痛批這根本是「高虹安翻版」。

湯詠瑜指出，最近收到選區內多位同額競選的里長陳情，表示里內收到同選區國民黨陳姓女議員具名簽署的文宣，文宣內引用里長姓名及文字，並與該議員搶救文宣並列，但該里長指稱，這名議員並未經過里長同意，卻直接使用里長名義。

▲▼苓雅假文宣 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市前金、新興、苓雅選區出現里長不知情卻被聯名支持特定市議員的文宣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據「被代言」的里長指稱，該份文宣疑似針對前金、新興、苓雅內所有同額選舉的里長發送，將里長名跟該候選人搶救文宣並列，里長直言，如此形同「被代言」；意圖混淆里民，使里民誤認里長支持該位候選人，已經造成里長的困擾。為此已有受害里長向苓雅區的警方報案。

里長表示，文宣除造成他疲於奔命進行解釋外，更讓不知情的鄉親以為此文宣是由里長辦公室發布，並誤會里長為該位議員掛保證，要大家搶救陳姓市議員，但並非事實，也已對里長造成嚴重困擾，更可能影響選情。

國民黨的市議員候選人黃紹庭也批評這種文宣在里長不知情的情況下就發出，對選情已經相當危急的他更是雪上加霜，希望支持者不要被謠言所動搖。

至於被指發出文宣的陳姓市議員候選人則以不太清楚詳細情形為由，迴避該文宣是否由其競選總部發出，只說會再去了解實際的情況。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉
快訊／北市松山工地1人遭土方活埋！　救出已無呼吸心跳
汪小菲放話「明天來台」！　砲轟徐媽：見面說你們家敢嗎
金馬獎收視率出爐！　最高點落在這2人
「戶外脫口罩」最快月底上路！　關鍵2指標曝
韋汝爆小黃瓜案！王思佳親發聲打臉　「有人為通告說謊還道歉」
快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電！　司機無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選前倒數5天　驗光師／生公會全國聯合會齊聚力挺劉建國

苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

高雄里長「被代言」　市議員候選人痛批「高虹安翻版」

堅持從政初心　黃珊珊要做體制內改革的那個人

民俗村→產業園區　綠營控「點土成金」...王惠美反擊：歡迎提告

北市選戰近4.5萬名首投族！　市長選舉人數「4年少逾13萬人」

陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒科幻片秀出「高雄的未來」

柯建銘不捨鄭運鵬「瘦又黑了」　曝從他身上學到這特質

許淑華提「疫苗掮客」非台灣獨有　批柯文哲帶頭造謠

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

選前倒數5天　驗光師／生公會全國聯合會齊聚力挺劉建國

苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

高雄里長「被代言」　市議員候選人痛批「高虹安翻版」

堅持從政初心　黃珊珊要做體制內改革的那個人

民俗村→產業園區　綠營控「點土成金」...王惠美反擊：歡迎提告

北市選戰近4.5萬名首投族！　市長選舉人數「4年少逾13萬人」

陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒科幻片秀出「高雄的未來」

柯建銘不捨鄭運鵬「瘦又黑了」　曝從他身上學到這特質

許淑華提「疫苗掮客」非台灣獨有　批柯文哲帶頭造謠

選前倒數5天　驗光師／生公會全國聯合會齊聚力挺劉建國

曾遇「疫苗掮客」？王必勝自爆接到4~5通電話　稱先匯款才能來台談

黏人歐告坐副駕「忘情凝視爸」　毛頭卡住排檔桿...姐：到底多重

基隆+243！專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

卡達世界盃售出近300萬張門票　相關營收破紀錄達75億美元

苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

天母貴婦發威　大葉高島屋周慶2小時3位百萬刷手現身

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

政治熱門新聞

快訊／張忠謀證實：台積電最先進3奈米製程將到美國！

即／韓國瑜願「不拿薪水」重返高雄

于美人稱票投王世堅　林珍羽急喊這句

黃造勢插曲　「台大學長」衝上台講話

民進黨若開除王世堅　前綠委曝後果

快訊／蔡英文授意恭喜習近平20大成功？　張忠謀：我自己的主意

張忠謀：蔡英文唯一指示「不必避免跟習近平見面打招呼」

呱吉爆輔選遭劉仕傑團隊比中指　慘遭監視器打臉

黃珊珊造勢近萬人到場　網紅諷蔣萬安

蔣萬安辭立委要補選　藍綠白再陷三腳督混戰

戲院下架流麻溝　矢板明夫：白色恐怖還在

快訊／黃珊珊哭了！　兒隔空送「樂高花束」

陳時中遊行突發狀況！　男持刀威脅遭警架離

柯賜海選花蓮縣長創「堵爛票高峰」　還曾打敗周玉蔻

更多熱門

相關新聞

陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒秀出高雄的未來

陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒秀出高雄的未來

九合一大選進入倒數階段，高雄市長陳其邁團隊21日發佈了台灣選舉史上首支科幻競選廣告，以「陳其邁眼中的未來」為影片主軸，匯集了青年藝文創作者、特效後製團隊的創意和技術，短短76秒的影片向觀眾傳達陳其邁對高雄未來城市樣貌的多元想像。

民俗村變身產業園區　綠批王惠美點土成金

民俗村變身產業園區　綠批王惠美點土成金

陳柏惟南下高雄輔選基進候選人　盼議會本土過半

陳柏惟南下高雄輔選基進候選人　盼議會本土過半

「被到場」2里長怒了　批高虹安像賣假藥

「被到場」2里長怒了　批高虹安像賣假藥

柯志恩批沒替陳其邁高雄爭取統籌款

柯志恩批沒替陳其邁高雄爭取統籌款

關鍵字：

2022九合一選舉2022高雄市里長被代言

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面