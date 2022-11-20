「被到場」2里長怒了！連姓名、里名都寫錯　批高虹安像賣假藥



▲東香里湯燕明里長現身記者會，表示自己在不知道得情況被放名字。（圖／競辦提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨晚在天公壇前廣場舉行黃金周大型造勢活動，高虹安在台上表示，有70多位里長到場支持，將近全新竹市122個里的2/3，不過，今天上午就有里長出面指控高虹安，自己根本沒到場，喊話高虹安「要誠信」。

東香里湯燕明里長現身記者會表示：「很生氣、覺得莫名其妙，完全沒有經過我們同意！」湯燕明說自己昨日舉辦競選總部成立茶會，中午趕赴友人喜宴，下午參加沈慧虹香山造勢，回家後和里民泡茶聊天，晚上近10點才被香村里長吳春生告知「他們兩人名字被放上去」。

▲▼沈慧虹競辦拿出直播畫面與名單核對，發現明顯對不上。





湯燕明說，自己一直都支持沈慧虹，連他們在天公壇辦造勢都不知道，並向高陣營喊話「要誠信，不能想怎麼寫就怎麼寫，會增加我們里長競選的困難度」。

港北里曾欽裕里長也透過電話連線表示自己昨晚並未到場，也不知道發生什麼事情，聽到名字被冒用覺得莫名其妙，且從頭到尾完全沒有活動相關的人聯絡、邀請或通知。

沈慧虹也表示，第一眼看到螢幕名單就發現「與自己熟識的里長不同」，再經查證果然發現造假、灌水、膨風，不只沒到場的里長出現名單，就連「候選人都列入變現任」，就連里長姓名、里別都是錯字，更顯示高虹安根本對新竹在地不熟、說謊成性。

▲現場畫面。（圖／翻攝高虹安臉書）

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥拿出昨晚直播畫面表示「怎麼樣都算不出70幾位」，「成功里里長林俊縢，他是東區里長聯誼會會長，高虹安應碰面很多次了吧，連縢都可以寫錯」，「中正里里長叫吳月伶，月是月亮的月，妳連字都寫錯」，這些小細節都沒有發現，就這樣消費里長，「更扯的是南市里里長，人名搞錯就算了，妳連地名都搞錯，南區的南市是新竹市的市，不是西區的南勢」。高虹安根本不認識里長，根本不熟悉新竹，在舞台上還大言不慚說超過三分之二里長支持，痛批高「很沒有羞恥心」，劉康彥還爆料，有里長以為是演唱會到現場。

高虹安競辦上午也回應，昨晚的里長名單是由「余邦彥副議長本人與我們逐一聯繫後，向我們表示願意出席晚會活動的名單」。很遺憾在會後接獲有少部分里長因收到積極關切與不小壓力，被要求不要出席活動。對沈慧虹競辦開記者會，遺憾表示「向對基層里長抓戰犯施壓」，基層民意代表不分黨派，有權利自主做選擇，透過施壓的方式，並不是民主社會樂見的作法。

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