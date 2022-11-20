柯志恩批陳其邁沒替高雄爭取統籌款　高閔琳反嗆：一拳打臉韓國瑜

▲柯志恩批陳其邁擔任行政院副院長時，沒替高雄爭取統籌款。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨日批評，高雄市長陳其邁過去擔任行政院副院長期間，高雄在2019年從中央獲得統籌分配稅款實撥額佔比是過去10年次低，特別統籌分配稅款，更是過去10年來最低。陳其邁競選總部發言人高閔琳對此做出說明，狠嗆柯志恩女士不懂裝懂，又是回力鏢、一拳打在當年的韓國瑜市長臉上。

柯志恩指出，陳其邁選前終於還是忍不住，收起暖男人設，不積極討論市政，針對她提出的空污議題罐頭回覆，然後來質疑2017年柯志恩擔任立委時，關於前瞻建設的立院攻防。

相對於在野黨立委克盡職責監督預算，柯志恩認為，陳其邁應該要好好解釋一下，過去擔任行政院副院長期間，根據財政部資料，讓高雄在2019年從中央獲得統籌分配稅款實撥額佔比是過去10年次低。其中，由行政院核定的特別統籌分配稅款，無論總額還佔比，更是過去10年來最低。

▲柯志恩批評陳其邁，聲稱對高雄一生懸命，卻沒有為高雄挺身而出，向蔡英文、蘇貞昌力爭高雄市民的福祉。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩說，要知道，從2011年至2018年，高雄獲得的特別統籌分配稅款都是六都最多，但2019年時，不只失去第一的地位，更僅拿到台南市1/3的金額。相比普通統籌分配稅款有法定公式計算，特別統籌分配稅款，誰拿得多、誰拿得少，更取決於行政院。

她質疑，為何陳其邁當行政院副院長，高雄所獲撥的特別統籌分配款與補助款，總額、佔比或名次，都不如過往？是因為當時高雄並不是民進黨執政，因此就失去中央政府關愛的眼神？如果真是如此，為何聲稱對高雄一生懸命的陳其邁市長，沒有為高雄挺身而出，向蔡英文、蘇貞昌力爭高雄市民的福祉？

對此，陳其邁競選總發言人高閔琳部指出，依據「中央統籌分配稅款分配辦法」，統籌分配款分為「普通統籌分配稅款」及「特別統籌分配稅款」。統籌分配款乃依法令規範的計算公式，進行各縣市的分配額度，並非由行政院任意調控。其中，普通統籌分配稅款的計算公式，以營利事業銷售額之營業稅權重比例最高。

▲高閔琳反擊柯志恩，當年高雄營利事業銷售額、營業稅低，自然導致統籌分配稅款佔比低。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市去年的營利事業銷售額已達5.57兆，但在2019韓國瑜市長時期，高雄的營業事業銷售額僅有4.68兆。高閔琳表示，營利事業銷售額、營業稅低，自然導致統籌分配稅款佔比低；柯志恩亂批統籌分配稅款，剛好是在打臉韓國瑜拼經濟不力。

至於特別統籌分配款，高閔琳指出，2019年中央將六大社福補助由特別統籌分配稅款改列為「一般性補助」，因此108年的金額全國各縣市均比較過去降低；柯志恩曾任立法委員不了解統籌分配税等相關法規，胡亂謅，只是在轉移她砍高雄捷運及前瞻建設預算的焦點。108年陳副院長任內反而增加32億對高雄的補助！柯的講法是顛倒黑白，扭曲事實。

高閔琳表示，繼摩天輪後亂批統籌分配稅款，柯志恩女士不懂裝懂，又是回力鏢、一拳打在當年的韓國瑜市長臉上。建議柯志恩當面請教韓國瑜，別老是問錯對象。