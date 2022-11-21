台灣民俗村變身惠來產業園區　綠黨團質疑王惠美「點土成金」

▲台灣民俗村遭拆除，引發部分縣民不滿。（資料照／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

位於彰化花壇，曾名列全台十大旅遊景點的台灣民俗村近年被惠來產創公司規劃為「惠來產業園區」，土地總面積逾29.3公頃，不過，民進黨立法院黨團21日舉行記者會質疑，其地主及開發商與國民黨籍的彰化縣長王惠美關係密切，若順利變更為產業園區，地價將從每坪1.1萬元飛漲超過10倍，質疑「點土成金正準備要發生」，更隔空詢問開發商「惠來」與縣長「惠美」有什麼關係？

民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天上午在「台灣民俗村點土成金，惠來惠美糾葛不清」記者會表示，彰化有一座非常有名的「台灣民俗村」，保存相當多傳統建築，根據照片，2019年8月前民俗村維持傳統建築的樣貌，卻在2020年3月之後被大規模摧毀，今天已經被夷為平地，而現任地主及開發商準備向彰化縣政府申請變更為產業園區，2019年現任地主購入的地價每坪約1.1萬元，而若順利變更，地價恐將飛漲至每坪15萬元，獲利高達數百億元。

民進黨立委陳素月指出，台灣民俗村被拆毀，讓許多彰化人的記憶消失了，就算彰化縣目前欠缺工業用地，但為什麼在面積52公頃的民俗村中，單單只要開發29.3公頃？她說，這是為了規避中央環評審查，因為開發面積30公頃以下，地方政府可以自己決定，整個過程啟人疑竇，遑論八卦山不適合大面積開發，該地的交通也不適合大貨車進進出出，呼籲彰化縣府出面說清楚，為什麼要進行這個案子的審查？

彰化縣議員李成濟表示，縣議員過去在質詢時多次詢問，這個開發商是否是王惠美招來的，王卻拒絕不回答，而該開發商及地主與王關係密切，不僅是其金主，王惠美的先生周明亞還是惠來產業園區股東之一、金可集團的總裁特助。