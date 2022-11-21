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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒科幻片秀出「高雄的未來」

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選進入倒數階段，高雄市長陳其邁團隊21日發佈了台灣選舉史上首支科幻競選廣告，以「陳其邁眼中的未來」為影片主軸，匯集了青年藝文創作者、特效後製團隊的創意和技術，短短76秒的影片向觀眾傳達陳其邁對高雄未來城市樣貌的多元想像。

繼復刻高雄傳奇「陳財佑」，陳其邁團隊又大展創意，突破以往傳統競選廣告，這次邀請不到40歲的青年藝文創作者、特效後製團隊，運用AI運算繪圖、借用位於高軟園區的XR智能虛擬攝影棚拍攝，支持在地數位內容產業和青年的同時，也向民眾展示，陳其邁2年來大力推動5G AIoT產業的施政成果。

▲▼陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒科幻片秀出「高雄的未來」。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲影片開頭先帶到陳其邁的眼睛，讓觀眾和她一起看到「高雄未來的樣子」。（圖／陳其邁競選團隊提供）

陳其邁今日於車隊掃街時受訪，提到最新發布的競選影片，他表示，這幾年在亞灣軟體園區裡面，有一些非常有創意的年輕人從事一些新創及數位內容產業，這次選舉，他們就希望說，是不是也可以在選舉的過程，讓大家瞭解產業發展的狀況，所以他們就利用XR的虛擬攝影棚，勾勒未來年輕人對於高雄這座城市的想像，是一個充滿科技人文交會、世代共榮多元的樣子。

陳其邁說，希望藉由這支影片，能儘速的用比較短的時間來向市民報告，未來的高雄是一個科技的高雄、宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄。

▲▼陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒科幻片秀出「高雄的未來」。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲76秒科幻片秀出高雄美麗島的車流。（圖／陳其邁競選團隊提供）

這支影片開頭以陳其邁的臉部特寫為主，鏡頭直驅導入眼中，透過「未來，會是什麼樣子」的提問來跟觀眾分享他眼中的未來高雄，影片實拍月世界、美濃田園、旗津、愛河灣等高雄地景，藉由後製團隊細膩的特效製作，來傳達未來科技發展將與自然永續共存的意象。

凱旋青樹社會住宅、高雄流行音樂中心的建築動態特效效果，象徵未來高雄的世界連結與安居樂業；美麗島站的夜晚車流、大港橋的人流，展現科技發展的無限可能；鹽埕第一公有市場、中都磚窯、市立圖書館總館，透過粒子化的特效，展現未來高雄會是一個科技與人文交會、世代多元融合的城市。

▲▼陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒科幻片秀出「高雄的未來」。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼影片透過AI運算繪圖技術運用，繪製虛擬的未來高雄城市樣貌。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲▼陳其邁競選廣告又有新創意！　76秒科幻片秀出「高雄的未來」。（圖／陳其邁競選團隊提供）

影片中段將網路上對於高雄未來想像的大量關鍵字，經過AI運算繪圖技術運用，繪製虛擬的未來高雄城市樣貌，再結合XR科技呈現陳其邁行走於AI運算繪製的市景中，搭配向約翰藍儂「Imagine 」致敬的自創配樂曲目，結合智慧科技和年輕人的創意，呈現出具有科技感、未來感的影片內容，也讓大家看見高雄的數位內容和科技藝術能量。

影片最後陳其邁提到，「未來是每一個昨日與冒險的過去所建構」、「未來是我們今天的每一個選擇」，他說這次的選舉正是高雄邁向未來的重要時刻，邀請民眾站出來投下神聖的一票，支持他再拚4年，讓他未來與高雄一起大步向前。

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