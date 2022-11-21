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罩面印姓名、口號都有助選之虞　南投縣籲投票勿戴候選人口罩

▲候選人口罩上若印有獨特綽號、競選宣傳口號而足以辨識身分，投票時亦不能佩戴。（圖／記者高堂堯攝）

▲候選人口罩上若印有獨特綽號、競選宣傳口號而足以辨識身分，投票時亦不能佩戴。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

11月26日（六）就將進行全國九合一大選，由於候選人發送的「助選口罩」數量繁多，且進入投票所仍需配戴口罩，南投縣政府提醒民眾，前往投票時切勿配戴候選人發贈的口罩，若因口罩印有足以辨識候選人身份的號碼、姓名、特殊的綽號或競選標語，涉及於投票日當天從事助選行為，恐觸犯《選罷法》，將遭重罰50萬到500萬元。

南投縣長林明溱在21日縣務會議，聽取縣府衛生局長陳南松、民政處長吳燕玲業務報告後，做出上述公開提醒及呼籲。

▲南投縣長林明溱提醒，投票日切勿配戴可辨識候選人的口罩，以免違反選罷法遭重罰。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱提醒，投票日切勿配戴可辨識候選人的口罩，以免違反選罷法遭重罰。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，中選會認定戴候選人口罩恐會涉及是否有競選或助選的行為，根據《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票當日從事競選或助選活動，如有違反疑慮，可按該法第110條第5項，處50萬元至500萬元罰鍰；他提醒民眾在選舉當日儘量避免佩戴候選人口罩入場，尤其進入投票所前，最好能配合選監人員再次確認，以防觸法受罰。

縣府祕書長洪瑞智向《ETtoday東森新媒體》記者補充說明，經南投縣選委會監察小組確認，若口罩罩面上印有候選人特殊的綽號，或者獨有的競選標語，也會有助選的疑慮，因此不得佩戴進入投開票所。

林明溱也提醒民眾，依照中央疫情指揮中心最新規範：確診者隔離措施為5+N，亦即從確診日的次日起算，須隔離居家照護5日才能轉成自主健康管理；因此21日起確診的民眾，到投票日都須隔離，不得擅離隔離處所或前往投票，確診者居家隔離照護期間外出，依法可處20萬至100萬元罰鍰。

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