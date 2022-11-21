林佳龍：侯友宜躲在城堡裡　耶誕城53天真的太久

記者呂晏慈／新北報導

邁入第12年的「新北歡樂耶誕城」，從本月開始到明年1月2日開城，活動時間為史上最長的53天。不過，民進黨新北市長候選人林佳龍21日表示，歡歡樂樂大家都喜歡，可是辦53天真的太久，而且千篇一律、了無新意，很多文化界的朋友真的說看不下去，還酸新北市長侯友宜「躲在城堡裡面」，面對質疑都回「好好做事、依法辦理」。

▲林佳龍（右）今天合體陳時中（左）。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北耶誕城本月登場。（圖／新北市觀旅局提供）

林佳龍今天上午出席「雙北龍中來逗陣作夥贏」雙北聯合車掃記者會，合體同黨台北市長候選人陳時中。林佳龍會後受訪表示，侯友宜聽不見也不想聽人民的聲音，所以才有這麼多民怨，所有新北市民遇到問題，侯都回「好好做事、依法辦理」，真的是變成笑話，他躲在城堡裡面聽不到外面的聲音，這就是新北市的問題。

林佳龍並隔空嗆聲說，「除了中央的前瞻基礎建設，像軌道、公路、包括停車場跟很多社會福利，像長照2.0、托育一條龍、社會住宅，哪一件重大建設是侯市長做出來？如果有我跟你道歉。」

林佳龍質疑，侯友宜當市長4年任內把7千億元預算用去哪？新北市沒有可以辦五月天演唱會的會場，或是業界需要的會展中心、真正的巨蛋，甚至在八仙塵爆後，新北市民有沒有一個可以親子同樂、國際水準的樂園？有沒有歌劇院？有沒有流行音樂中心？有沒有真正看得到的文化建設？

林佳龍舉例，歡樂耶誕城時間延長、預算加倍，從萬聖節辦到感恩節，辦到聖誕節，還要辦到跨年，新北市民只有塞車、噪音、光害的活動可以參加，沒有讓人感覺光榮的大型活動，「歡歡樂樂大家都喜歡，可是辦53天真的太久，而且千篇一律、了無新意，很多文化界的朋友真的說看不下去，而且新北市29個行政區，為什麼不能區區偕歡樂？為什麼新北市不可以成為盛會城市？」

▼「雙北龍中來，逗陣作夥贏」雙北聯合車掃活動。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）