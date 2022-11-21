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林珍羽尷尬！于美人喊「搶救王世堅」　黃珊珊緩頰：盼2人都高票當選

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢晚會，宋楚瑜2020年競選總統時的發言人于美人到場喊「搶救（民進黨台北市議員）王世堅」，讓一旁同選區的民眾黨市議員候選人林珍羽尷尬。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，希望王世堅與林珍羽都能一起高票當選。

▲▼黃珊珊競選廣告發佈會 黃媽媽出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊競選廣告發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊21日上午舉辦競選廣告發佈會，會後接受媒體訪問。針對于美人於造勢現場喊「搶救王世堅」讓同選區的林珍羽尷尬，黃珊珊表示，「我們的舞台是自由的，每個人都有自由意志。」

黃珊珊說，希望兩位都能以最高票當選，「好的人進入市議會，市政府跟市議會合作，大家一起為民謀福。」

▲▼「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

▲于美人出席「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）

黃珊珊20日舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，邀請神秘嘉賓、親民黨主席宋楚瑜競選2020總統大選時的競辦發言人于美人，但在于美人發表演講的最後片段，于美人表示，自己這次是為自己而來、為家人與朋友到來，「我是台北市中山區的選民！」聽聞于美人是自己選區的選民，就站在黃珊珊正後方的林珍羽面露驚訝與微笑。

但于美人下一秒就說，「市長我投黃珊珊，市議員這票，我要搶救（民進黨台北市議員）王世堅！」讓原本微笑的林珍羽尷尬苦笑，而一旁的黃珊珊還將麥克風遞給林珍羽，讓林珍羽現場喊說「我怎麼辦？」

會後林珍羽受訪時表示，這應該是今天活動最高潮，相信這也達到整個宣傳效果，不論是感性或是理性，只要支持黃珊珊，都會認同對方，「如果你感性喜歡王世堅，請理性投給林珍羽，讓我們兩個友善議員都可以當選進入市議會，好好監督黃珊珊。」

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