被于美人搶救？　王世堅讚良師益友：選戰至今「最溫暖一句話」

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢，宋楚瑜2020年競選總統時的發言人于美人到場喊「搶救（民進黨台北市議員）王世堅」，讓一旁同選區的民眾黨市議員候選人林珍羽尷尬。王世堅21日中午受訪時表示，于美人是良師益友，這句話是這場選戰以來最溫暖的一句話，也讓他從心灰意冷中受到鼓勵。





▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅21日中午於台北市議會受訪，針對于美人20日喊「搶救王世堅」言論，王世堅表示，自己很意外，于美人這句話是這場選戰以來最溫暖一句話，自己昨天結束陳時中行程後就直接回家，本來打算所有選舉活動就到此為止，「我也是蠻心灰意冷，就這樣吧！」

王世堅提及，昨天深夜有支持者打電話來轉告于美人這句話，「我是很訝異，于美人這句話，是我這場選戰以來聽過的最溫暖一句話。」于美人跟黃越綏一樣是良師益友，鼓勵了社會上很多的人，也包括了他，「我被這樣一鼓勵，等一下會重新來排這幾天行程，應該把選舉走完才對，我要認真的把這幾天選戰打完。」

針對近幾天心灰意冷，王世堅說，是因為側翼網軍太沒人性，自己都一再說明，民進黨台北市長候選人陳時中也有為他說明多次，但「側翼網軍還是在派系命令下圍剿我，甚至還出了配票單糟蹋我，我個人認為都夠了！」這場選戰應該是結束了，但在昨天深夜的這通電話，讓他嚇了一跳，「我接收到這位良師益友的鼓勵，要很堅定勇敢的把這幾天選戰打完。」

至於此番話是否會讓民進黨多數人不諒解，甚至質疑與民眾黨走太近？王世堅指出，側翼網軍就是會這樣，「夠了，可以嗎？派系夠了，可以嗎？」為什麼不檢討自己的人，在議會4年不與他一同對抗惡質財團、收回大巨蛋經營權，使他提案解約接管大巨蛋時弄得如此辛苦，找來黃珊珊等正義議員幫忙。

只見王世堅越講越生氣，再度痛批「你們都不追究，這算什麼啦！夠了！人不能沒朋友嗎？我一個民眾黨朋友都沒有，黃珊珊也不是民眾黨，可以嗎？我都評論它（民眾黨）是詐騙集團了，還要我怎麼樣？你們哪個人敢這樣說！夠了！」

被問到是否會呼籲于美人「票投陳時中，搶救王世堅」？王世堅指出，自己已有呼籲過多人投陳時中，「若特定呼籲誰，不是很奇怪嗎？我總該有我的朋友吧？更何況她不只是朋友，而是良師益友，我謝謝她的開導。」