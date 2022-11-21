管碧玲：王世堅「多情」　選擇陳時中是正確的

▲王世堅近日被誤傳支持黃珊珊，昨仍出席陳時中大遊行活動。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

知名主持人于美人20日晚間出席無黨籍台北市長候選人黃珊珊造勢活動時，喊出市長票投黃珊珊，但市議員卻要搶救民進黨台北市議員王世堅，引發熱烈討論。民進黨台北市長候選人陳時中競總政策小組召集人、立委管碧玲21日有感而發表示，「世堅多情，私交和公共選擇讓他掙扎很久」，並以淨零碳排、防災、大巨蛋議題為例，強調「證明世堅兄選擇陳時中是正確的」。

管碧玲表示，王世堅要投票給誰變成選戰的話題，發展到昨天，一邊有支持者當面提點他，一邊于美人公開說要搶救他，「（王世堅）最後必須說他會投票給陳時中，看得出來，私交和公共選擇衝突，讓世堅兄困擾了！」她表示，她想用幾件事證明王世堅選擇陳時中是正確的。

管碧玲舉出3例表示，黃珊珊負責督導淨零永續，卻在政策發表會的時候，宣讀「2023要減碳40%、2024要減碳65%」的錯誤簡報，不懂的程度令人瞠目結舌；黃珊珊像鸚鵡一樣重複演唱其競選辦公室政策總召集人李鴻源的防災型都更；黃珊珊還配合台北市長柯文哲指控中央「卡蛋」，縱容包庇遠雄的態度，昭然若揭，對大巨蛋的公共安全完全沒有責任感。

管碧玲強調，政治人物的責任在創造公共利益，為人民服務的時候，常常必須體認「我不是我的我」，為台北市選擇對的市長，為台北市選擇好的市長，私交放兩邊，人民擺中間，這樣就對了。