▲藍營七縣市大團結拚勝選，張善政承諾打造科技桃園。（圖／張善政競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會，19日於桃園市長候選人張善政南區競選總部舉行，現場逾三萬熱情支持民眾，高喊國民黨凍蒜！張善政和力拚連任的議長邱奕勝，共同帶領黨提名各區市議員候選人，承諾「打造科技桃園，讓桃園的孩子都享有高品質的科技教育、國際教育」，呼籲選民1126力挺國民黨，全面贏得勝選。

北北基桃竹竹苗七縣市大團結拚勝選黃金週晚會，由國民黨主席朱立倫領軍，除桃園市長候選人張善政之外，台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜、基隆市長候選人謝國樑、新竹縣長候選人楊文科、新竹市長候選人林耕仁與苗栗縣長候選人謝福弘、桃園市議會議長邱奕勝以及黨籍立委、市議員候選人均出席黃金週晚會，展現大團結拚勝選氣勢。

張善政致詞時表示，這場選舉是桃園改變的關鍵，自己參選桃園市長，就是希望跟大家一起改變桃園、讓桃園更好，「我在桃園工作12年，桃園改變了我的一生，我當選桃園市長，會用畢生的知識與經驗來奉獻給桃園，讓桃園更好。」

張善政指出，未來入市府，會帶領市府團隊，打造一個科技的桃園，並且讓桃園的孩子都能享有高品質的科技教育、國際教育，「桃園會有台積電，但不會只有台積電，我會幫桃園找來更多的國際科技企業，打造高品質的科技教育、國際教育，桃園才會更好。」

張善政也點名，民進黨不把桃園當回事，推出的候選人都讓桃園人丟臉，原本的林智堅碩士論文抄襲兩次，被兩所大學撤銷學位，「接替選舉的鄭運鵬，每天喊抗中保台，結果被網友爆料，2008年立委落選，馬上跑到對岸賺人民幣，國籍還寫中國台灣，網友幫他取個外號叫中國鵬，桃園市長能讓中國鵬當嗎？」

他表示，鄭運鵬以前說鐵路地下化很貴，不應該做，甚至在臉書發文，「受夠了地下化是百年建設這種理由」，如今為了選舉又改口支持鐵路地下化，「這種口是心非、沒有原則的人，能當桃園市長嗎？」

張善政強調，桃園不要中國鵬，桃園不要口是心非、沒有原則的人，桃園要的是暸解科技、有國際觀的市長，而張善政就是最好的人選。他提醒，民進黨的抹黑、奧步，層出不窮，要把對手殺到刀刀見骨、抄家滅族，「要改變桃園，需要大家的每一票，請大家努力幫我們拉票，11月26日一起支持有科技觀、國際觀的張善政，國民黨的議員，也要全部都當選，我們一起下架民進黨。讓桃園重現藍天。」