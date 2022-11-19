竹市過半里長到場支持高虹安　藍營副議長、議員也坐在第一排

▲高虹安黃金周造勢場上，驚見國民黨籍副議長、議員到場。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

選前倒數7天，民眾黨籍新竹市長候選人高虹安今(19)晚舉辦黃金周造勢晚會，除了力挺的科技大老宣明智，還有國民黨籍新竹市副議長余邦彥、議員陳啟源、將近75名里長ㄧ同現身，加上新竹縣的政壇前輩范振宗、張碧琴、新竹市前議長謝文進等人，幾乎坐實藍白合傳言。

國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜今日白天才現身陪同林耕仁象徵藍軍團結，掃街造勢，沒想到下午高虹安就突然現身新竹縣，與國民黨籍立法委員鄭正鈐、立法委員林為洲、新竹縣長楊文科合體，一起為攻城獅加油。

▲下午高虹安前往新竹縣與縣長楊文科、立委鄭正鈐、林為洲一起為攻城獅隊加油。（圖／記者陳凱力翻攝）



晚上高虹安在新竹市天公壇前廣場進行黃金周大造勢，台下還無預警出現國民黨新竹市副議長余邦彥、議員陳啟源及75位里長到場支持。全新竹市總共有122個里長，換言之，高虹安已經獲得過半數里長支持。

根據主辦方估計，今天參與造勢的人數將近5000人，除了民眾黨黨主席柯文哲、民眾黨立委邱臣遠、張其祿、科技大老宣明智到場支持外，還有前新竹縣長范振宗、前國民黨新竹市長許明財、前新竹市議長謝文進、前台科工業園區科工同業公會理事長謝其嘉，以及柯爸柯媽等人。

不過，外界關注的「郭董」並未現身，由郭子乾客串模仿「鍋董」向台下喊話「大家一直問我會不會站台，我今天就站在這裡」。

此外，余邦彥與陳啟源並未上台，高虹安也在最後大進場時，與坐在第一排的兩人握手致意。對於「藍營倒戈」質疑，林耕仁陣營暫無回應。

▲▼除了科技大老宣明智，還有國民黨籍新竹市副議長余邦彥、議員陳啟源坐在台下第一排，以及將近75名里長ㄧ同到場支持。

►高虹安出院了！竹科大老帶路 奔新竹縣府與楊文科闢室密談

►醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴 檢追來源：淘寶蝦皮買來的



►高虹安合體郭董要「傳承」 林耕仁開酸：別忘了還有不能貪污



►林冠年北機站送資料要她請辭立委 高虹安反駁：從沒當過我助理