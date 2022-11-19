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選前黃金周！藍營桃園大造勢　謝國樑：基隆贏北北桃都贏

▲選前黃金周！藍營桃園大造勢 謝國樑：基隆贏北北基桃都贏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲桃園大造勢晚會組成「1126勝利連線」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／桃園報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今（19日）與桃園市長候選人張善政、新北市長侯友宜、台北市長候選人蔣萬安，在桃園大造勢晚會組成「1126勝利連線」現場5萬人熱情吶喊「北台灣大勝利」、「北北基桃全壘打」場面慷慨激昂。

謝國樑表示，北北基桃是一個完全共同的生活圈，基隆跟新北未來要合作基隆捷運，把城市串連起來，要打造一個基隆科園區，還要在五堵增加新的就業基地，更要在桃園張善政院長的領軍之下，共創1280通勤族月票。

▲選前黃金周！藍營桃園大造勢 謝國樑：基隆贏北北基桃都贏。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑認為，只要基隆贏，桃園就一定贏，雙北也一定贏！侯友宜市長也是我們北北基桃的母雞，非常有人氣，甚至外溢到基隆來幫助他，現在蔣萬安市長也是氣勢如虹。他所在的基隆，還在奮戰當中，雖然四個地區都呈現領先，但是真的不能掉以輕心。

最後，謝國樑表示，「北北基桃的市民好朋友，我們一定要團結在一起，這樣就一定能得勝，我們將與張善政市長、侯友宜市長、蔣萬安市長一起連線，共創一個北台灣的共榮生活圈，1126我們一起北北基桃全壘打」。

▲選前黃金周！藍營桃園大造勢 謝國樑：基隆贏北北基桃都贏。（圖／記者郭世賢翻攝）

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