國民黨「北北基桃竹竹苗」黃金周造勢晚會　5萬人見證藍軍大團結

▲國民黨桃園市長候選人張善政、侯友宜、謝國樑與蔣萬安等人陸續進入會場。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨展現團結氣勢，今（19）日晚上在桃園市中壢區舉辦北北基桃竹竹苗」黃金周造勢晚會，包括黨主席朱立倫與七名縣市長候選人都出席，現場湧入逾5萬支持者。桃園市長候選人張善政在議長邱奕勝與黨籍立委陪同下指出，桃園所有市民朋友，這次選舉是桃園改變的關鍵，我參選桃園市長，就是希望跟大家一起改變桃園、讓桃園變得更好。

張善政表示，我在桃園工作過12年，桃園改變了我的一生，我當選市長，會把畢生累積知識與經驗奉獻給桃園，讓桃園更好。我要實現桃園科技化、國際化的願景，要打造桃園成為台灣新創門戶，亞洲的智慧科技新都。桃園需要一個有專業、有經驗的科技市長，我在世界科技大廠宏碁也好、Google也好，歷任過很多年，世界科技大廠的投資需求、做事方法，我都非常了解。

▲國民黨今（19）日在桃園市中壢區舉辦「北北基桃竹竹」黃金周造勢晚會，桃園市長候選張善政呼籲，希望與大家一起改變桃園。（圖／張善政競辦提供）

張善政說，我曾經在美國史丹佛大學、康乃爾大學攻讀碩士、博士，這些學校國際級的教育品質我都非常清楚。桃園要不要世界級的科技大廠？桃園要不要國際級的教育水準？你們的願望讓我張善政來幫大家實現。我當市長會帶領我們市府團隊打造科技的桃園，桃園會有台積電，可是桃園不會只有台積電，桃園將來會有更多的世界科技大廠。

張善政認為，我要讓桃園的孩子享受高品質的科技教育、國際教育。要追求我母校史丹佛大學、康乃爾大學的教育品質。讓我帶進更多的科技大廠、打造高品質的科技國際教育，桃園一定會會變得更好。桃園是國門之都，桃園的市長，不能讓桃園人丟臉。

張善政強調，民進黨對桃園一點都不在乎，提出的市長人選一再讓桃園人丟臉，從最早的林智堅論文抄襲被兩校註銷學位，後來提出來的鄭運鵬每天都在講抗中保台，結果被網路爆料，2008年立委落選跑去對岸賺人民幣，賺人民幣還寫中國台灣的國籍，他網路有個綽號叫「中國鵬」，我們可以讓「中國鵬」當我們市長嗎？當然不行。他鐵路地下化的立場前後不一、心口不一且立場也不一，這種人可以當桃園的市長？

▲國民黨黨主席朱立倫在黃金周造勢晚會上，與北北基桃市長候選人高呼凍蒜。（圖／張善政競辦提供）

民進黨最近對我們的抹黑撇步層出不窮，追殺刀刀見骨，桃園要改變，我請每位市民都出去幫忙拉票，11月26號請大家支持張善政當市長，請大家支持我們國民黨提名的每一位議員，讓他們全部都當選，11月26號我們讓民進黨下架，讓桃園藍天再現。

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