　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

綠營超級星期六3萬人湧太原夜市 蔡其昌：改變的水已經沸騰

記者游瓊華、許權毅／台中報導

選戰倒數7天，綠營力拚翻轉中台灣，由總統蔡英文領軍，與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等三巨頭南下台中為候選人蔡其昌站台。蔡英文再酸現任市長盧秀燕「只會送往迎來、信口開河是不行的」，選前政見是空氣，選後政見成了空氣，現在的執政團隊看不到願景、未來，呼籲選民1126出來投票，讓中部四縣市贏到底。蔡其昌競總統計，今日現場共有約3萬人到場支持。

▲▼蔡其昌太原夜市造勢。（圖／蔡其昌競總提供）

▲民進黨今日在台中太原夜市舉行中部聯合造勢，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌皆到場。（圖／蔡其昌競總提供）

蔡英文表示，來台中之前，很多人都說選情很冷，但今天一整天她跑了7個行程，由北到南，都獲得支持者加油、打氣，只要有熱情，選戰就不會冷，呼籲大家一起讓中部四縣市贏到底。

▲▼蔡英文,蔡其昌,蘇貞昌,賴清德。（圖／記者許權毅攝）

▲▼蔡英文高喊打贏中部四縣市，還酸盧秀燕「選前政見是空氣，選後政見成了空氣」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼蔡英文,蔡其昌,蘇貞昌,賴清德。（圖／記者許權毅攝）

賴清德則說，台中是中部四縣市領頭羊，但現在國民黨執政這四縣市都施政不力，民進黨推出的4位候選人都是一時之選，能解決問題，只要這四大縣市串連、跟中央合作，成為中部生活圈，中部就可以一起進步。賴清德還舉出美國總統拜登的民主黨，在美國物價高漲，每過人民卻讓民主黨獲勝，就是知道國際情勢混亂，拜登需要更多力量，要中部人「給蔡英文更大力量，當她後盾。」

▲▼蔡其昌太原夜市造勢。（圖／蔡其昌競總提供）

▲▼蔡其昌競總統計，現場破3萬人到場。（圖／蔡其昌競總提供）

▲▼蔡其昌太原夜市造勢。（圖／蔡其昌競總提供）

蘇貞昌上台就說，自己用三個故事給「台中的頭家」聽，第一，以科學園區為例，台中等七個地方都有核定，台中中科二期還是最多預算的447億，結果至今一步都沒有「茫茫渺渺」；第二是台中會展西側展館，台中桃園都喝定，台中獲得42億，桃園明年完工，台中至今毫無進展；第三則是高雄2年通過3條捷運，台中卻藍線拖了4年，還要更改路線，預算多300億。蘇批「繼續選盧啊！沒人強迫你們，你不改變，就不改變，越輸越遠、越差越遠。」

▲▼蔡其昌太原夜市造勢。（圖／蔡其昌競總提供）

▲綠營喊出「打倒黑金、黑心」，蔡其昌則說「改變台中的水已經沸騰」。（圖／蔡其昌競總提供）

演說逾900場的蔡其昌，聲音沙啞上場時幾近無聲，批盧秀燕捷運藍線改路線預算暴增、空氣換新跳票，台中虐童事件層出不窮。蔡其昌表示，改變台中的風已經吹起，改變台中的水已經沸騰，呼籲大家11月26日去投票，用一張選票的力量、一天的時間改變台中。

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
金馬59完整得獎名單！黃秋生從影40年首奪影帝
金馬／壓軸最大獎出爐！《一家子兒咕咕叫》抱走最佳劇情片
金馬／賈靜雯罕見「穿超辣」！　上下都露全場看光
金馬／三度爭奪影帝！恭喜黃秋生獲最佳男主角獎
金馬／謝盈萱突轉身背鏡頭「我不能再講了」　網嚇瘋：狂起雞皮
金馬／高水準演技10次入圍！張艾嘉成功再封影后
周湯豪安可請超大咖嘉賓　他嗨喊：何德何能
快訊／周杰倫突鬆口：演唱會在12月！加碼曝1喜訊
金馬／台灣女導演第1人！陳潔瑤《哈勇家》奪最佳導演獎
周湯豪開唱女粉太嗨　「白色大尺碼bra」突飛上台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍營七縣市大團結拚勝選　張善政承諾打造科技桃園

竹市過半里長到場支持高虹安　藍營副議長、議員也坐在第一排

魔獸降落　桃園在地企業「饗食天堂」人氣美饌款待霍華德

綠營超級星期六3萬人湧太原夜市 蔡其昌：改變的水已經沸騰

台南南區「廟口開講」　林依婷懇求鄉親不要分票集中選票保新人

決戰黃金周！不敗女王盧秀燕回防起家厝　驚喜巧遇百萬網紅

全台首座足球園區將開工　可容納6000觀眾掀台中足球風潮

選前黃金周！蔡英文、賴清德南下　為彰化隊催票

新北攜手民間團體引進湛鬥機　4個月清除近5噸海漂垃圾

新北三重國小百年校慶　副市長陳純敬肯定育才無數

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

虎斑貓坐浴室看奴才洗澡　根本趕不走！他無奈放棄

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

藍營七縣市大團結拚勝選　張善政承諾打造科技桃園

竹市過半里長到場支持高虹安　藍營副議長、議員也坐在第一排

魔獸降落　桃園在地企業「饗食天堂」人氣美饌款待霍華德

綠營超級星期六3萬人湧太原夜市 蔡其昌：改變的水已經沸騰

台南南區「廟口開講」　林依婷懇求鄉親不要分票集中選票保新人

決戰黃金周！不敗女王盧秀燕回防起家厝　驚喜巧遇百萬網紅

全台首座足球園區將開工　可容納6000觀眾掀台中足球風潮

選前黃金周！蔡英文、賴清德南下　為彰化隊催票

新北攜手民間團體引進湛鬥機　4個月清除近5噸海漂垃圾

新北三重國小百年校慶　副市長陳純敬肯定育才無數

李沃牆／台版晶片法　鞏固半導體競爭力

金馬獎／《一家子兒咕咕叫》奪劇情片大獎！籌備5年「世界都不同了」

金馬獎／黃秋生出道40年「首拿影帝」爆哭！憶已逝母：等好多年，但妳已不在

烏克蘭逾400童因俄入侵喪命　赫爾松226人遭監禁失蹤

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

明高溫下跌8°C！下周變天「2+4迎雨彈」　影響範圍曝光

國中軟聯／都要拚隊史第三冠！ 二重、新明冠軍戰交手

金馬59完整得獎名單／黃秋生從影40年首奪影帝！影后張艾嘉　最大贏家《智齒》抱走4獎

南韓前國腳籲球員拋開02年世界盃成就　大讚旅歐雙星潛力無窮

金馬時尚／黑木瞳、謝盈萱長直髮「裝幼齒」，少女感全開

林襄「上空2條布」爆乳大解放　瘦到「胸部縮水」：趕快吃胖養回來！

地方熱門新聞

高雄最扯「水溝蓋機車道」消失了

偷拆藍營看板　綠營青年軍團長被逮　

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

綠營三巨頭衝台中站台蔡其昌

盧秀燕回防起家厝　驚喜巧遇百萬網紅

500志士「遍地開花」挺進議會

高雄前金6公尺天坑　水管破裂積水

台86線擦撞自燃男子受困車內警救人

選前一周　高虹安造勢驚見藍色大軍

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

指控經營民宿牟暴利謝龍介：一切合法

三巨頭站台蔡其昌！破3萬人空拍曝

戴光宗力薦星宇航空極光哈密瓜

魔獸降落　「饗食天堂」人氣美饌款待

更多熱門

相關新聞

張善政承諾打造「科技桃園」

張善政承諾打造「科技桃園」

國民黨「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會，19日於桃園市長候選人張善政南區競選總部舉行，現場逾三萬熱情支持民眾，高喊國民黨凍蒜！張善政和力拚連任的議長邱奕勝，共同帶領黨提名各區市議員候選人，承諾「打造科技桃園，讓桃園的孩子都享有高品質的科技教育、國際教育」，呼籲選民1126力挺國民黨，全面贏得勝選。

選前一周　高虹安造勢驚見藍色大軍

選前一周　高虹安造勢驚見藍色大軍

藍營大造勢謝國樑：基隆贏北北桃都贏

藍營大造勢謝國樑：基隆贏北北桃都贏

藍營北北基桃竹竹苗7市長候選人團結

藍營北北基桃竹竹苗7市長候選人團結

蔡英文雲林站台：有投我的投給劉建國

蔡英文雲林站台：有投我的投給劉建國

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長蔡其昌蔡英文賴清德蘇貞昌影音

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

即／台南驚傳雙屍命案　男女手腳遭綁亡

魔獸賽前大合照直接閃人！來賓、隊友尷尬了

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

女友當街踹男友下體！過來人超認同

更多

最夯影音

更多
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面