綠營超級星期六3萬人湧太原夜市 蔡其昌：改變的水已經沸騰

記者游瓊華、許權毅／台中報導

選戰倒數7天，綠營力拚翻轉中台灣，由總統蔡英文領軍，與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等三巨頭南下台中為候選人蔡其昌站台。蔡英文再酸現任市長盧秀燕「只會送往迎來、信口開河是不行的」，選前政見是空氣，選後政見成了空氣，現在的執政團隊看不到願景、未來，呼籲選民1126出來投票，讓中部四縣市贏到底。蔡其昌競總統計，今日現場共有約3萬人到場支持。

▲民進黨今日在台中太原夜市舉行中部聯合造勢，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌皆到場。（圖／蔡其昌競總提供）



蔡英文表示，來台中之前，很多人都說選情很冷，但今天一整天她跑了7個行程，由北到南，都獲得支持者加油、打氣，只要有熱情，選戰就不會冷，呼籲大家一起讓中部四縣市贏到底。

▲▼蔡英文高喊打贏中部四縣市，還酸盧秀燕「選前政見是空氣，選後政見成了空氣」。（圖／記者許權毅攝）



賴清德則說，台中是中部四縣市領頭羊，但現在國民黨執政這四縣市都施政不力，民進黨推出的4位候選人都是一時之選，能解決問題，只要這四大縣市串連、跟中央合作，成為中部生活圈，中部就可以一起進步。賴清德還舉出美國總統拜登的民主黨，在美國物價高漲，每過人民卻讓民主黨獲勝，就是知道國際情勢混亂，拜登需要更多力量，要中部人「給蔡英文更大力量，當她後盾。」

▲▼蔡其昌競總統計，現場破3萬人到場。（圖／蔡其昌競總提供）



蘇貞昌上台就說，自己用三個故事給「台中的頭家」聽，第一，以科學園區為例，台中等七個地方都有核定，台中中科二期還是最多預算的447億，結果至今一步都沒有「茫茫渺渺」；第二是台中會展西側展館，台中桃園都喝定，台中獲得42億，桃園明年完工，台中至今毫無進展；第三則是高雄2年通過3條捷運，台中卻藍線拖了4年，還要更改路線，預算多300億。蘇批「繼續選盧啊！沒人強迫你們，你不改變，就不改變，越輸越遠、越差越遠。」

▲綠營喊出「打倒黑金、黑心」，蔡其昌則說「改變台中的水已經沸騰」。（圖／蔡其昌競總提供）



演說逾900場的蔡其昌，聲音沙啞上場時幾近無聲，批盧秀燕捷運藍線改路線預算暴增、空氣換新跳票，台中虐童事件層出不窮。蔡其昌表示，改變台中的風已經吹起，改變台中的水已經沸騰，呼籲大家11月26日去投票，用一張選票的力量、一天的時間改變台中。