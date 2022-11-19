再嗆側翼網軍！　王世堅：亮出名號、不然閃一邊去當太監

記者陳家祥／台北報導

民進黨議員王世堅近來因被誤報「支持陳時中，票投黃珊珊」，遭受側翼網軍攻擊圍剿。對此，王世堅19日受訪時再開砲，側翼網軍奉主子之命，合成一些圖要求配票，就弄吧；王還說，側翼網軍跟詐騙集團、車手有什麼兩樣？車手至少還現身去領錢，「側翼網軍亮出你的名號好不好？不敢亮出來，你就乖乖閃到一邊去當太監，就這麼簡單」。

談到網軍議題，王世堅19日受訪時說，這些側翼網軍奉背後派系主子之命，合成一些圖要求配票，「你就弄吧，我很清楚他們在幹什麼。只是說，我認為這些側翼網軍，就叫你老闆出來面對」。

王世堅說，當時大巨蛋我認為應該解約接管，請問你的老闆們為什麼不連署？為什麼？這麼多年來我可曾追究過？同黨的同志有派系，除了選票還要考量鈔票嗎？有質疑過你們嗎？

「你們有沒有站在市民的立場？」王世堅說，當時他提案受到黃珊珊的幫忙，當然覺得欠她人情，而且這個是為市民好，收回市民跟市府的權益，還有顧到大巨蛋的安全，市府解約接管這有什麼不對？為什麼不連署，要他到處沿門托缽，讓友黨連署才會通過、才成案？「叫你老闆出來講，你來跟我講，夠膽，當面答覆我，少來這套」。

至於是否認為選票被分化？王世堅說，他沒有任何看法，「我現在講又會被安上什麼罪名」；他說，其實陳時中在這次發生小風波的時候，已經3次為他做澄清說明，「陳時中是當事人，他都為我澄清說明」。

王世堅說，第一次發生的時候陳時中不在台北，「但他當下說相信王世堅、尊重王世堅的選擇，他說王世堅做了很多準備、很多付出，也幫他許多忙，講這麼清楚」。昨天在葫蘆島也澄清一次，下午跟在他選區普濟寺也講，「講這麼清楚，他說在選舉過程我們相互信任、互相交心、互相幫忙，他100%信任我、也知道我一定支持他」。

「這麼清楚，為什麼側翼網軍要見縫插針？人不能有朋友？我不能有黃珊珊這個朋友？只為了選舉就必須撕裂人性嗎？」王世堅直言，側翼網軍躲在黑暗處，可以沒有朋友，有老闆給你鈔票就好。這些側翼網軍，難道改天你要對你小孩說，「恁爸以前做網軍？是這樣嗎？很丟臉」。

王世堅直言，側翼網軍跟詐騙集團和車手，有什麼兩樣？車手至少還現身去領錢，側翼網軍亮出你的名號好不好？不敢亮出來，你就乖乖閃到一邊去當太監，就這麼簡單。

而會不會希望黨中央出來管？王世堅說，黨中央不可能管這麼小的事情，他們有更大的選舉重任要煩腦，「這局中，陳時中已經為我說明得很清楚，他跟我都是當事人，我們都講這麼清楚，我為我朋友黃珊珊講幾句話也是應該的」。

王世堅說，選情不可能因為王世堅跟黃珊珊是好朋友，為她講幾句話就影響，「不可能的事情，任何人都知道」。

「我再講一次，黃珊珊是我的好朋友，這麼多年來我理解到，從大巨蛋案我才理解到，她遠比我同黨很多同志好很多。」王世堅說，黃珊珊正直清廉、很公正，所以勇敢的連署，這個連署是為整個台北市好，「當初反對的、不來連署的，還幫對方、幫遠雄講話的傢伙，現在有錢買側翼網軍了，你就可以欺負我？那來吧」。

▲王世堅受訪。（圖／記者宋良義攝）

