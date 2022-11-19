柯志恩市場掃街大豐收　民眾攤商熱情擋不住

▲柯志恩來到前鎮、鳳山區的肉豆公以及瑞興市場懇託，現場攤商民眾熱情招呼。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（19）日與曾麗燕議長、蔡武宏議員、鄭安秝議員、陳識明候選人、鍾易仲服務團隊、李雅靜服務團隊多位里長候選人的陪同下，來到前鎮、鳳山區的肉豆公以及瑞興市場懇託。現場攤商民眾熱情招呼，更有多位攤商老闆贈送好彩頭、包子、粽子、鳳梨、高麗菜、蒜苗、水煎包等，柯志恩市場掃街儼然成為買菜行程。柯志恩大包小包的接受民眾的祝福，展現了她深獲選民青睞，渴望其翻轉高雄的期許。

柯志恩一出現在市場，採買民眾紛紛上前握手、合影，瞬間將市場擠得水泄不通，為週末的早市增添不少溫暖。攤商看到柯志恩的再度造訪，感到歡欣，更贈送白蘿蔔、包子、粽子、鳳梨、高麗菜、蒜苗、水煎包等食材，祝福她在選前的最後階段一切順利，並在下週投票能夠獲得市民的肯定。

柯志恩強調，參選高雄市長以來，民心的改變從掃街時的態度就能有所領略，從原本冷漠的群眾，到如今支持者熱情的為她加油以及祝福，讓她更加確信自己走在正確的道路上，為高雄市民拚好日子。面對滿坑滿谷民眾的「祝福」，柯志恩除了感謝鄉親的溫情，也不忘「媽媽魂上身」歡欣鼓舞的說要做菜給競選團隊，犒賞他們的辛勞與努力。

「菜市場政治學」比的不只是人數以及陣容，攤商鄉親所致贈的祝福，更成為眾所矚目的焦點。