新北第5選區政見懶人包1／林國春喊反廢死　劉美芳推教育普及化

▲林國春。（圖／翻攝自林國春臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉將至，新北第5選區一共有21人參選，是新北選區人數之冠，將選出9席議員。為了讓選民更了解候選人，《ETtoday新聞雲》幫忙整理出所有候選人的政見，以及想要推動的公共事蹟。這次整理包括國民黨候選人林國春、劉美芳及曾煥嘉的政見。

1號｜林國春

●持續推動反對廢除死刑，堅決要求速審速決。

●酒駕、毒品零容忍，保障市民安全。

●協助保障爭取軍公教警消勞現職與退休權益。

●增設長照服務機構，同時建置友善安養環境。

●整治道路交通標誌標線規劃，改善交通壅塞問題。

●廣設共融式遊具，創造在地特色公園。

●提升新北居住品質，加速危老建築改善。

●活化閒置空間轉型青年社宅，放寬人住資格條件，減輕青年租房壓力。

●加強科技力量與創新變革，優化新北智慧城市，擴展國際能見度。

●持續整治雜亂電纜線，改善市容景觀，還給市民乾淨的天空。

●監督食安法規確實執行，守護全民健康。

2號｜劉美芳

●教育推廣更普及

1、持續推動國家兒童未來館的建置。

2、程式及語言教育向下紮根。

3、持續推行公共托育中心及公立附設幼兒園的建置。

4、持續優化教學環境：校舍補強、老舊校舍改建，完成班班有冷氣。

●生活品質更提升

1、設置專款基金，補貼青年弱勢族群租金。

2、優化長者照護及推廣優質課程。

3、發展新創事業及招商，增加就業機會。

4、爭取建置新北表演中心，推廣優質藝文活動 。

●城市發展再進化

1、有效改善污水下水道工程。

2、持續推動老舊社區都更，改善市容。

3、推動電桿電纜地下化，整頓市容。

4、增關停車空間解決停車問題。

5、持續推動泰板經浮洲輕軌，完成三環六線最後一塊拼圖 。

6、爭取建置體育局及資訊局。

▲劉美芳。（圖／翻攝自劉美芳臉書）

3號｜曾煥嘉

一、傾聽在地聲音，提供迅速選民服務，解決民生問題，爭取市民福利。

二、積極推行板橋都更計畫，提升市民生活品質。

三、督促市府落實預算的執行，建立有效率的預算編制。

四、加強弱勢家庭及身心障礙的福利服務。

五、爭取警消人員權益，提升救災設備，保障市民之安全。

六、持續要求市政府、警察局增加社區內監視器，以維護老弱婦孺生命財產安全。

七、督促市府建設，改善企業投資環境，協助青年就學、就業、創業、成家、安居。

八、持續加速板橋地區地下停車場設立，解決市區停車位數量不足問題。

▼曾煥嘉。（圖／翻攝自曾煥嘉臉書）