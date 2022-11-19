新北第5選區政見懶人包1／林國春喊反廢死　劉美芳推教育普及化

▲林國春。（圖／翻攝自林國春臉書）
記者朱祖儀／綜合報導
九合一選舉將至，新北第5選區一共有21人參選，是新北選區人數之冠，將選出9席議員。為了讓選民更了解候選人，《ETtoday新聞雲》幫忙整理出所有候選人的政見，以及想要推動的公共事蹟。這次整理包括國民黨候選人林國春、劉美芳及曾煥嘉的政見。
1號｜林國春
●持續推動反對廢除死刑，堅決要求速審速決。
●酒駕、毒品零容忍，保障市民安全。
●協助保障爭取軍公教警消勞現職與退休權益。
●增設長照服務機構，同時建置友善安養環境。
●整治道路交通標誌標線規劃，改善交通壅塞問題。
●廣設共融式遊具，創造在地特色公園。
●提升新北居住品質，加速危老建築改善。
●活化閒置空間轉型青年社宅，放寬人住資格條件，減輕青年租房壓力。
●加強科技力量與創新變革，優化新北智慧城市，擴展國際能見度。
●持續整治雜亂電纜線，改善市容景觀，還給市民乾淨的天空。
●監督食安法規確實執行，守護全民健康。
2號｜劉美芳
●教育推廣更普及
1、持續推動國家兒童未來館的建置。
2、程式及語言教育向下紮根。
3、持續推行公共托育中心及公立附設幼兒園的建置。
4、持續優化教學環境：校舍補強、老舊校舍改建，完成班班有冷氣。
●生活品質更提升
1、設置專款基金，補貼青年弱勢族群租金。
2、優化長者照護及推廣優質課程。
3、發展新創事業及招商，增加就業機會。
4、爭取建置新北表演中心，推廣優質藝文活動 。
●城市發展再進化
1、有效改善污水下水道工程。
2、持續推動老舊社區都更，改善市容。
3、推動電桿電纜地下化，整頓市容。
4、增關停車空間解決停車問題。
5、持續推動泰板經浮洲輕軌，完成三環六線最後一塊拼圖 。
6、爭取建置體育局及資訊局。
▲劉美芳。（圖／翻攝自劉美芳臉書）
3號｜曾煥嘉
一、傾聽在地聲音，提供迅速選民服務，解決民生問題，爭取市民福利。
二、積極推行板橋都更計畫，提升市民生活品質。
三、督促市府落實預算的執行，建立有效率的預算編制。
四、加強弱勢家庭及身心障礙的福利服務。
五、爭取警消人員權益，提升救災設備，保障市民之安全。
六、持續要求市政府、警察局增加社區內監視器，以維護老弱婦孺生命財產安全。
七、督促市府建設，改善企業投資環境，協助青年就學、就業、創業、成家、安居。
八、持續加速板橋地區地下停車場設立，解決市區停車位數量不足問題。
▼曾煥嘉。（圖／翻攝自曾煥嘉臉書）
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