北市5選區／郭昭巖「陷入非常危機」、吳沛憶「創造西門町新高度」

▲候選人狂催票。（圖／翻攝郭昭巖、吳沛憶）



記者劉維榛／綜合報導

選戰倒數7天候選人拚了！北市5選區有18人搶8席，而現任市議員吳沛憶主張「西門町的潮流文化必須好好盤點」，希望電影產業與景點該投入更多支持拍攝，以及創造城市觀光新高度；同樣是現任市議員的郭昭巖則大力催票，就怕「東分一票西分一票」，恐上演高票落選的窘境。

民進黨候選人吳沛憶在粉專分享「萬華中正巡田水企劃」，這次她來到西門町的萬年商業大樓，並提到2021年紅極一時的公視「天橋上的魔術師」（楊雅喆導演執導改編自吳明益同名小說）講述80年代的中華商場，是許多前輩們細數青春的場景。

吳沛憶說，1970年代開始從電影文化與電影工作室、冰宮、獅子林；90年代全球化的影響，從復古牛仔服飾、玫瑰唱片、佳佳等，從音樂、龐克反叛文化、制服訂做、西門新宿與日本雜誌的流行文化。西門町一直扮演著台灣萬年不變的潮流文化中心角色，默默又快速地接受國際視野，前衛地影響台灣的價值觀。

如今西門捷運站6號出口，有著名的「彩虹地景」，成為國際打卡點，同時象徵著自由，吳沛憶也呼籲平權重要性，此時的西門，是年輕人舞蹈展演的熱門場地，每年十月彩虹月的必訪點，成為她所期待一座開放城市「性別友善，尊重多元平等」的模樣。

對此，吳沛憶喊話，西門町的潮流文化必須好好盤點、經營，蓬勃的電影產業與景點該投入更多支持拍攝，未來西門町的文化保存能夠讓台北市的觀光更有底蘊、創造城市觀光的另一個新高度。

至於力拚連任的國民黨市議員郭昭巖也積極拜票，不過她在粉專憂心喊話，「選戰倒數7天！郭昭巖的選情到處充斥著『風評好』、『要分票』的論調」，因此擔心陷入選情危機。

而郭昭巖也強調，如果大家都以為她風評好，就分了票去救大家所謂「危險」的人，東分一票西分一票，會導致「真正認真問政勤跑基層的人反而容易高票落選。」

最後，她也直呼，還記得賴士葆委員、丁守中委員都曾因風評好被分票而導致高票落選嗎？因此郭昭巖期盼在這關鍵時刻催票，「別讓落選意外失去做事的人！」