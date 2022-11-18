疫情拉警報！廣州單日增近萬例　急規劃「24萬隔離床位」

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸廣東廣州市疫情嚴峻，17日新增陽性個案達9244例，本輪疫情累計病例超過5.5萬例。當地政府17日宣布，截至當日中午12時，共規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位24萬6407床，其中，方艙床位計劃數11萬4392床，隔離板房床位計劃數13萬2015床。

▲廣州加蓋方艙醫院。（圖／翻攝自微博）



據《南方網》報導，廣州市住建局副局長、新聞發言人王保森17日在記者會上透露，目前方艙床位已建成交付3萬9164床、在建7萬5228床；隔離板房床位已建交付2萬8235床，在建10萬3780床。此外，廣州政府緊急統籌白雲、花都、番禺、黃埔、從化、增城6區3814畝用地，規劃建設隔離房4萬間共16萬個床位。

▲建造空地。（圖／翻攝自微博）

王保森表示，目前，全市住建系統與規劃、衛健、各區和國有企業等部門聯動，克服一切困難，24小時施工，爭分奪秒，建成一個使用一個，迅速擴容，全力以赴推進方艙醫院和隔離點項目建設，齊心協力堅決打贏抗擊疫情這場硬仗。

廣州市衛生健康委副主任張屹表示，總體來看，全市疫情仍以海珠區為震中，仍以海珠區為主戰場；白雲區、番禺區、天河區、荔灣區疫情平穩。