65歲+打3劑莫德納保護力最佳　南投明全面開打莫德納次世代

▲中央疫情指揮中心指65歲以上長者打3劑莫德納疫苗保護力最佳。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今公布疫苗保護力報告，以65歲老人打3劑而言，保護力最佳為全打莫德納，莫德納2劑搭配高端1劑次之；南投縣衛生局指出，本土Omicron變異株主要以BA.5為主要感染病毒株，疫情風險仍持續存在，而莫德納次世代BA.4/5疫苗含BA.5變異株抗原，對抗BA.5變異株具有較佳免疫反應，呼籲打過基礎劑的符合資格對象，儘快完成接種。

縣府衛生局長陳南松表示，指揮中心於今天配送莫德納次世代疫苗BA.4/5約計1萬劑至南投，並分送至全縣85間合約院所，19日（六）將於13鄉鎮開設接種站、全面開放接種，提供平日因工作繁忙無法抽空至院所接種的民眾服務，歡迎「揪團」一同參與。

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▲南投縣13鄉鎮市將於11月19日（六）全面開放莫德納次世代疫苗接種。（圖／南投縣政府提供）

衛生局局長陳南松說，本次提供者僅作為追加劑（1、2、3）接種使用，開放對象為12歲以上，與最後一劑基礎劑/基礎加強劑，或前一劑追加劑間隔至少3個月（12週）符合資格之民眾；若尚未完成基礎劑接種的民眾，應儘速前往合約院所接種其他廠牌疫苗（莫德納、BNT、Novavax）。

衛生局呼籲，目前COVID-19變異株仍來勢洶洶，民眾請把握19日當天的機會攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（黃卡），就近前往各鄉鎮假日接種站接種莫德納次世代疫苗；無法抽空前往接種者，亦可至本縣合約院所接種，可逕洽合約醫療院所預約，或可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/aaGAKY）。