快訊／本土+17952、增58死　40多歲男染疫併腸穿孔亡

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增17952例本土個案，另增51例境外移入、確診個案中新增58例死亡。死亡個案當中最年輕為40多歲男性，有慢性病沒有打疫苗，10月24日出現症狀，快篩陽性接受居家照護，但3天後出現咳嗽、呼吸喘到急診收治住院，期間併發腸穿孔及腹膜炎，11月13日過世。

今日新增17952例本土病例，和上周同日相較下降11.4％，病例縣市分布以新北市2874例最多，接著依序是高雄市2428例、台中市2251例、桃園市1934例、台南市1713例、台北市1587例。今日另新增通報91例新冠中重症個案，當中44例中症，47例重症。

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▲指揮中心公布11/18確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

今日新增死亡個案年齡分布為40多歲到90多歲，54名有慢性病，41人沒打滿3劑疫苗，其中32人未接種任何一劑疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，最年輕個案為一名40多歲男性，沒打疫苗，有慢性血液疾病，10/24有呼吸道症狀，快篩陽確診接受居家照護，10/27因為咳嗽呼吸喘至急診，檢查有雙側肺炎，住院使用瑞德西韋、抗生素，併發腸穿孔及腹膜炎，11/13過世，死因心肺衰竭、新冠確診以及腸穿孔併腹膜炎。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心公布本土病例分析、新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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