美FTX投資者損失逾110億美元　「柯瑞、大谷翔平」等大咖代言挨告

▲NBA勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。（圖／翻攝自YouTube／FTX Official）



記者張方瑀／綜合報導

全球第二大加密貨幣交易平台FTX聲請破產，造成全美投資人損失超過110億美元，如今他們也向曾代言FTX的一票大咖明星、運動選手提起訴訟，包含巴西前超模吉賽兒邦臣、NBA勇士一哥柯瑞、「俠客」歐尼爾、大聯盟天使球星大谷翔平與日本網球名將大坂直美等人。

▲「俠客」歐尼爾曾上過FTX的Podcast節目。（圖／翻攝自YouTube／FTX Official）



FTX無預警宣告破產，造成美國投資人損失超過110億美元，全球受害者更超過100萬人。根據《每日郵報》報導，投資人在佛羅里達州提起訴訟稱，FTX前執行長佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）與FTX代言的名人，都必須替這些損失負起責任。

▲▼日籍球星大坂直美與大谷翔平都曾替FTX拍攝廣告。（圖／翻攝自YouTube／FTX Official）



據了解，負責提起訴訟的是重量級律師莫斯科維茨（Adam Moskowitz），他在長達41頁的起訴書中指出，許多名人擔任該平台的代言人，這些廣告甚至會出現在電視黃金時段中，這些名人控制、推動、協助或積極參與FTX的業務，違反佛州法律。

▲巴西前超模吉賽兒邦臣與前夫NFL傳奇明星四分衛布雷迪。（圖／翻攝自YouTube／FTX Official）



根據起訴書，遭提告的代言名人包含巴西前超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）與前夫美式足球（NFL）傳奇明星四分衛布雷迪（Tom Brady）、NBA勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、湖人名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）、紅襪退役傳奇「老爹」歐提茲 （David Ortiz）、大聯盟日籍球星大谷翔平，以及日本網球名將大坂直美。

起訴書更強調，FTX基於「虛假陳述和欺騙性行為」，讓消費者遭受損失，莫斯科維茨強調，「儘管很多和FTX有關的郵件和訊息都已被銷毀，但我們還是找到了，它們證明了FTX的詐欺計畫是如何設計的，目的是利用來自全國各地不成熟的投資者，讓投資者利用手機應用程式進行投資。」

►「FTX破產」掀幣圈風暴！美眾院下月開聽證會調查 創辦人預計出席

►FTX垮台「幣圈風暴」還在燒？ 華爾街日報：BlockFi準備聲請破產

►全球第二大「加密貨幣交易所」FTX破產 債權人恐破百萬

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》