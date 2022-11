FTX垮台「幣圈風暴」還在燒？　華爾街日報：BlockFi準備聲請破產

▲加密貨幣借貸平台BlockFi被爆準備聲請破產。(圖/翻攝臉書BlockFi)



記者吳美依/綜合報導

《華爾街日報》16日引述知情人士說法報導,加密貨幣借貸平台BlockFi計畫裁員,而且正在準備聲請破產。該公司與FTX有財務糾葛,儘管官方目前尚未回應,但若消息屬實,將被視為FTX加密貨幣帝國突然崩解的最新受害者。

BlockFi總部位於紐澤西州澤西市(Jersey City),上周暫停顧客提款、限制平台活動,並承認與FTX及FTX旗下交易公司阿拉美達研究(Alameda Research)之間出現「重大風險破口」,有鑑於各種不確定,無法正常營運。

BlockFi於14日發文,「我們可能面臨多種狀況,正在努力決定往前邁進的最好道路……BlockFi擁有必要的流動性以探索所有選項,我們已與外部專家及顧問接洽,這些人正在協助我們,引導公司的下一步」,但否認大部分資產存放在FTX。

BlockFi is working around the clock to achieve the best possible outcome given last week’s events.



We shared this message with our clients today: https://t.co/ZwhNfQdzMk