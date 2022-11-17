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社會 社會焦點 保障人權

美國女陳屍台中港貨櫃！　高大成依「有無外傷」推測2種死因

記者蔡文淵、黃資真／台中報導

台中港第32碼頭16日發生離奇命案，貨櫃公司在紅色貨櫃裡發現一具女屍，經追查死者身分確認為來自美國堪薩斯州的女子。法醫高大成推測女子死因可能是窒息死亡，如有外傷，就有可能是他殺或意外。

法醫高大成表示，起初得先知道女子在什麼時候死亡，是在上貨櫃之前就死了，屍體被搬到裡面，還是進去之後氧氣不足死亡。

高大成認為，既然屍體流出屍水，應該已死亡10天至2個禮拜，剛好是貨櫃離開美國的時間，所以不知道是棄屍，還是為了活著躲在貨櫃想逃，「但怎麼會選擇跑來台灣？很奇怪。」

不過，高大成說，主要還是得看她身上是否有外傷，如果沒有就是窒息死亡，因為貨櫃是密閉式空間，如果不是，那就要朝著他殺，或是意外死亡方向調查，像是喝醉，意識不清的情況下跑進去，「如果沒有特殊原因，應該不是想偷渡來台灣，畢竟現在這種偷渡很少見，可能是不小心進去，不小心被關起來，所以窒息亡。」

警方表示，該貨櫃為空櫃，10月底左右從美國洛杉磯來台，昨天下午長榮貨櫃公司人員進行例行檢查時，打開才發現有一具女屍。目前全案依照不明死亡案處理，警方已經通報AIT，盡速查明女子身分，預計今天由檢察官在台中殯儀館進行相驗。

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