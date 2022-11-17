7歲童睡覺失蹤「離奇陳屍洗衣機」 　警逮捕爸媽真正死因出爐！





▲男童離奇陳屍在洗衣機中。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州7歲男童特洛伊(Troy Khoeler)晚間突然在家中失蹤，後來被人發現陳屍在洗衣機中，離奇案件引發外界關注。警方調查後發現，特洛伊其實生前長期遭爸媽虐待，讓警方改以謀殺與疏忽傷害兒童等罪對家長進行起訴。

哈里斯郡(Harris County)警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)15日宣布，42歲養父湯瑪斯(Jemaine Thomas)被控殺害7歲男童特洛伊，35歲妻子蒂芬妮(Tiffany)也被控疏忽傷害兒童罪，同時將2人逮捕。

Autoridades arrestan a Jemaine y Tiffany Thomas, padres adoptivos de Troy Khoeler, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la lavadora de su casa después de que había sido reportado como desaparecido.

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這對夫妻7月28日向警方通報，7歲兒特洛伊在斯普林市(Spring) Birnam Wood區家中睡覺時突然失蹤，警方前往現場搜尋，最後在車庫的滾筒洗衣機中找到特洛伊遺體。

湯瑪斯表示，他晚間11時左右下班回家，結果就發現特洛伊不見了，在家四處遍尋不著，才於凌晨5時20分撥打電話報案。驗屍發現，特洛伊身上多處有外傷，死因與被毆打、窒息、溺水等原因有關，還在洗衣機與家中別處找到血跡。

法律文件指出，特洛伊曾因為不小心吃了蒂芬妮的餅乾，就被威脅要關到烤箱中懲罰，也從2名被告手機簡訊中發現，湯瑪斯曾表示他是怎麼把孩子淹沒在水中。由於驗屍官裁定特洛伊死因為他殺，2名被告目前被關押在監獄中候審。