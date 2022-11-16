全球第二大「加密貨幣交易所」FTX破產　債權人恐破百萬

▲FTX破產造成的債權人，可能超過100萬人。（圖／路透）

文／中央社

全球第二大加密貨幣交易平台FTX在美國宣告破產的文件中聲稱該公司陷入「嚴重的流動性危機」，據稱債權人恐超過100萬名。美國監管機構已展開調查，國會議員呼籲，應更明確制定加密貨幣運作法規。

路透社報導，FTX向美國破產法庭提出的破產聲請書在昨天晚上公布，其中表示，FTX已與金融監管當局接觸，並已在旗下主要公司各委派5名獨立董事，包括交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research）。

FTX交易平台的規模在全世界數一數二，由於恐慌的投資人在僅72小時內撤資60億美元，競爭對手幣安（Binance）也放棄援救協議，平台在11日聲請破產保護，成為最受矚目的加密貨幣平台崩盤事件之一。

聲請書中說：「FTX陷入嚴重的流動性危機，因而必須在上週五緊急提出這些聲請案。人們質疑（FTX創辦人暨前執行長）班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）的領導以及他對FTX複雜資產和業務的管理。」

「紐約時報」（The New York Times）報導，班克曼-佛里特受訪時表示，由於平台擴張太快，他未能注意到問題已出現。FTX平台崩盤，震撼了加密貨幣業界。

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