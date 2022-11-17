伸手碰電線「雙胞胎觸電亡」　被烈焰吞沒！1歲女童獨活

▲哈利勒與基安娜因觸電喪命。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州城市奧蘭多10日受到颶風妮可（Nicole）侵襲，一對23歲雙胞胎駕車外出時，其中一人因觸碰電線觸電，另一人為了救對方也觸電，雙雙喪命，而當時在車上的1歲女童獨自存活。目擊者宣稱，儘管醫護人員趕抵現場，但其中一名觸電的人已被烈焰吞沒。

綜合每日星報等報導，23歲的哈利勒（Khalil Sapp）當時與基安娜（Kianna）開著車外出，車上還有基安娜1歲女兒米拉（Mylah）。然而就在哈利勒下車移動掉落的電線時，意外就此發生，他當場觸電，基安娜見狀趕緊下車救他，但也接著觸電。

目擊者內夫（Kimberly Neff）透露，當醫護人員趕來的時候，哈利勒已被烈焰吞沒。哈利勒被當場宣布死亡，基安娜緊急送醫後宣告不治，而當時在車上的米拉沒有受傷。

死者家屬已透過GoFundMe募資網站籌款，協助這對雙胞胎的單親媽媽支付2人的葬禮費用。橘郡郡長德明斯（Jerry Demings）表示，這起事件提醒民眾在暴風雨期間外出時要格外小心，永遠不要觸碰掉落的電線。

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