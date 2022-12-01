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李進勇重申屏東選務瑕疵未影響結果　綠委怒：若有你頭就斬掉了！

▲▼中選會主委李進勇 選務處長謝美玲 立法院內政委員會 屏東縣開票爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選落幕，對於屏東選務瑕疵，中選會主委李進勇1日至立法院備質詢時重申，開票程序確實有瑕疵，但開票結果是正確的。民進黨立委王美惠聞言批評，當然沒有影響結果，「若有我相信你頭就斬掉了！」王表示，重點是過程當中的瑕疵，被有心人這樣操作，「你身為選舉單位看了不難過嗎？信誓旦旦說一定會做好，結果呢？」

李進勇1日至立院內政委員會報告「今年11月26日舉行之地方公職人員選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公平、公正、公開及後續因應作為」，委員也針對立委補選、屏東選務爭議等問題進行詢問。

對於屏東選務瑕疵，王美惠批評，很多人對屏東開票過程不滿，這不是黨派、多少票的問題，「網路傳成這樣可以看嗎？一個選務單位是這樣開票，有公信力嗎？選務訓練都訓練假的嗎？」

李進勇則說明，開票程序確實有瑕疵，但開票結果是正確的。王美惠批評，當然沒有影響結果，「若有我相信你頭就斬掉了！」王表示，重點是過程當中，被有心人這樣操作，「你身為選舉單位看了不難過嗎？訓練成這樣、信誓旦旦說一定會做好，結果呢？」

王美惠表示，知道選務工作很辛苦，自己已經多次提醒很多人不想做，做好是應該，壓力有多大，「請問主委怎麼訓練的？訓練成這樣！這種問題絕不能發生！就算基層不懂，主管難道坐在那邊喝茶就好嗎？不知道要糾正嗎？就讓他們在那邊喊！」

王美惠指出，過去常常有作票傳聞，「現在還有可能作票嗎？選務人員這樣的動作不讓人生氣嗎？包含電視台為了收視率灌票等問題，現在到底是什麼狀況？」

李進勇說，選前包括NCC、中選會都有邀相關業者來研討，希望大家自律，結果還是發生了，自己也非常遺憾，但這個主管權責不在中選會。王美惠則批評，檢討就要改進，不能每次都是狗吠火車，不是這次選舉完就沒有選舉了，每次選舉都有問題，「真的拜託，訓練要訓練好。」

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