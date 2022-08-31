擺平家族紛爭...雲林老議長改選鄉長　蘇治芬打氣：來場君子之爭

▲雲林前縣長、立法委員蘇治芬今日上午亦現身四湖鄉公所，在上前與蘇金煌片刻交談後也互道加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣前議長蘇金煌今（31）日上午9時時，在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰與數十位支持者與團隊陪同下，前往四湖鄉公所完成鄉長參選登記。蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。

完成登記的蘇金煌對著支持鄉親說明：「今日是我對四湖鄉民約定承擔的開始，承擔著鄉民對我的期待和寄託，四湖是咱的故鄉，我擔任四湖鄉長的任內，就有規劃並完成多項重大建設，諸如打通四湖市區外環道工程；四湖街內道路拓寬及衛生汙水排水道設施；建設三條崙海水浴場、爭取完成三條崙漁港船塢建設；各村農水路完善工程，完成鄉內土地重劃及道路拓寬、大小排水設施等，都是針對鄉民的期待來全力完成。」

▲蘇金煌今日上午9時16分在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰與數十位支持者與團隊陪同下前往四湖鄉公所完成下一屆鄉長參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇金煌強調，除了有能力、有魄力、有經驗，還有全國人脈資源，更有堅定的信心，要讓四湖鄉再進步、繁榮，敬請鄉親甲金煌支持與鼓勵。蘇金煌也提到，當初鄉長任內已經有規畫但尚未完成的重大建設，都與四湖鄉親最切身相關也是最迫切的需求，迄今多年來尚未完成，看在金煌的眼裡，痛在心裡，不免會心急所以提出八大政見參選，就是要勇敢承擔來繼續落實完成。

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇金煌向鄉親喊話，11月26日是神聖的投票日，也是最關鍵的時刻，決定著四湖鄉的未來，我們有共同的願望，我有強烈的使命感，要來承擔一切，完成使命，敬請各位鄉親團結一致，全力支持蘇金煌。

雲林縣議會副議長蘇俊豪表示：「父親六岀祁山披戰袍再度參選四湖鄉鄉長，其實非常不捨也非常讚歎及敬佩，在8月19日宣布後3-4天要做此決定我一度反對，因為已經退休選舉很累，但是他說看見地方與家族分裂與支持者選擇困擾，很不捨，再看到四湖還有進步的空間，他說，他如果沒參選而讓地方分裂會氣死，他甘願累死也不要被氣死。」

▲前議長蘇金煌今日在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰陪同下完成參選四湖鄉長登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇俊豪指出，此戰遺憾的是8月20日與二叔蘇金至商量是否為了地方和諧、不分裂，協調其大舅子現任四湖鄉農會總幹事吳勁葦持續擔任不要參選鄉長，加上吳孟宗主委退選，成就四湖大團結。但是二叔指出他有立場與佈局，小兒子在全國農會任職課長，要安排回來接任四湖農會總幹事，蘇國瓏也已努力數年這次轉跑道參選縣議員，所以沒退路，只好兄弟爬山各自努力。

▲雲林前縣長、立法委員蘇治芬今日上午亦現身四湖鄉公所，在上前與蘇金煌片刻交談後也互道加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林前縣長、立法委員蘇治芬今日上午亦現身四湖鄉公所，在上前與蘇金煌片刻交談後也互道加油，蘇治芬受訪表示，四湖鄉長這局選舉確實令人出乎意料，怎麼也想不到老議長會親自披掛上場，不過因為選舉即將展開，大家還是要展現君子風度、各自打拼，畢竟是政黨的時代所以我們還是會全力挺住民進黨提名候選人。

▲雲林縣前議長蘇金煌今（31）日上午9時16分在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰與數十位支持者與團隊陪同下前往四湖鄉公所完成下一屆鄉長參選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

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