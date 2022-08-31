　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擺平家族紛爭...雲林老議長改選鄉長　蘇治芬打氣：來場君子之爭

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林前縣長、立法委員蘇治芬今日上午亦現身四湖鄉公所，在上前與蘇金煌片刻交談後也互道加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣前議長蘇金煌今（31）日上午9時時，在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰與數十位支持者與團隊陪同下，前往四湖鄉公所完成鄉長參選登記。蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。

完成登記的蘇金煌對著支持鄉親說明：「今日是我對四湖鄉民約定承擔的開始，承擔著鄉民對我的期待和寄託，四湖是咱的故鄉，我擔任四湖鄉長的任內，就有規劃並完成多項重大建設，諸如打通四湖市區外環道工程；四湖街內道路拓寬及衛生汙水排水道設施；建設三條崙海水浴場、爭取完成三條崙漁港船塢建設；各村農水路完善工程，完成鄉內土地重劃及道路拓寬、大小排水設施等，都是針對鄉民的期待來全力完成。」

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇金煌今日上午9時16分在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰與數十位支持者與團隊陪同下前往四湖鄉公所完成下一屆鄉長參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇金煌強調，除了有能力、有魄力、有經驗，還有全國人脈資源，更有堅定的信心，要讓四湖鄉再進步、繁榮，敬請鄉親甲金煌支持與鼓勵。蘇金煌也提到，當初鄉長任內已經有規畫但尚未完成的重大建設，都與四湖鄉親最切身相關也是最迫切的需求，迄今多年來尚未完成，看在金煌的眼裡，痛在心裡，不免會心急所以提出八大政見參選，就是要勇敢承擔來繼續落實完成。

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇金煌向鄉親喊話，11月26日是神聖的投票日，也是最關鍵的時刻，決定著四湖鄉的未來，我們有共同的願望，我有強烈的使命感，要來承擔一切，完成使命，敬請各位鄉親團結一致，全力支持蘇金煌。

雲林縣議會副議長蘇俊豪表示：「父親六岀祁山披戰袍再度參選四湖鄉鄉長，其實非常不捨也非常讚歎及敬佩，在8月19日宣布後3-4天要做此決定我一度反對，因為已經退休選舉很累，但是他說看見地方與家族分裂與支持者選擇困擾，很不捨，再看到四湖還有進步的空間，他說，他如果沒參選而讓地方分裂會氣死，他甘願累死也不要被氣死。」

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲前議長蘇金煌今日在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰陪同下完成參選四湖鄉長登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇俊豪指出，此戰遺憾的是8月20日與二叔蘇金至商量是否為了地方和諧、不分裂，協調其大舅子現任四湖鄉農會總幹事吳勁葦持續擔任不要參選鄉長，加上吳孟宗主委退選，成就四湖大團結。但是二叔指出他有立場與佈局，小兒子在全國農會任職課長，要安排回來接任四湖農會總幹事，蘇國瓏也已努力數年這次轉跑道參選縣議員，所以沒退路，只好兄弟爬山各自努力。

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林前縣長、立法委員蘇治芬今日上午亦現身四湖鄉公所，在上前與蘇金煌片刻交談後也互道加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林前縣長、立法委員蘇治芬今日上午亦現身四湖鄉公所，在上前與蘇金煌片刻交談後也互道加油，蘇治芬受訪表示，四湖鄉長這局選舉確實令人出乎意料，怎麼也想不到老議長會親自披掛上場，不過因為選舉即將展開，大家還是要展現君子風度、各自打拼，畢竟是政黨的時代所以我們還是會全力挺住民進黨提名候選人。

▲蘇金煌強調，本著參選的初衷及鄉長任內的政績和未來建設四湖的八大政見，勇敢承擔並團結四湖鄉，不分黨派，讓四湖鄉的建設加速進步，再現風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣前議長蘇金煌今（31）日上午9時16分在兩位副議長兒子蘇俊豪、蘇澤峰與數十位支持者與團隊陪同下前往四湖鄉公所完成下一屆鄉長參選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►允諾打造新雲林新未來　民進黨劉建國支持者簇擁下完成登記

►四湖鄉長六搶一激戰　前雲林縣議長蘇金煌正式宣布參選

►雲林四湖鄉長參選人洗牌　參天宮前主委退選支持蘇金煌

►好厝邊！遛狗撞見鄰居家竄火光　急呼叫左鄰右舍救出受困2人


►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
軒嵐諾雙眼牆「出現笑臉」！　雙颱效應環流越來越大
快訊／下班注意！　6縣市大雨特報
女生秒吞代表愛很深？　她2原因解答
8年級小情侶用IG限動詐騙　爽賺1000多萬
初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥脫黨登記參選
大聯盟驚見「女上男下」！　10秒活春宮球迷看傻
快訊／千萬賓利開進水裡！　駕駛慘遭滅頂無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

四湖鄉長選戰起跑　立委蘇治芬陪同陳明新完成登記

他分析陳時中恐被「棄得徹底」　北市選戰將重演2018年局勢

蔡培慧登記參選南投縣長　母親陪同力挺：把女兒捐給南投

初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥黃盛祿脫黨登記參選

宣布不參選基隆市長　邱臣遠：民眾黨的資源、跟能力有限

蔡英文：明年度國防預算增716億　盼朝野共同支持

藍白夾攻陳時中！政見挨轟民調墊底　「我不以謾罵為手段」

翁章梁拚連任完成參選登記　五星縣長挑戰全國第一得票率

周玉蔻喊話宏碁「立即退還國庫5736萬」　除名張善政董事資格

支持者陪同！李俊俋登記參選嘉義市長　訴求「嘉義不一樣」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

四湖鄉長選戰起跑　立委蘇治芬陪同陳明新完成登記

他分析陳時中恐被「棄得徹底」　北市選戰將重演2018年局勢

蔡培慧登記參選南投縣長　母親陪同力挺：把女兒捐給南投

初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥黃盛祿脫黨登記參選

宣布不參選基隆市長　邱臣遠：民眾黨的資源、跟能力有限

蔡英文：明年度國防預算增716億　盼朝野共同支持

藍白夾攻陳時中！政見挨轟民調墊底　「我不以謾罵為手段」

翁章梁拚連任完成參選登記　五星縣長挑戰全國第一得票率

周玉蔻喊話宏碁「立即退還國庫5736萬」　除名張善政董事資格

支持者陪同！李俊俋登記參選嘉義市長　訴求「嘉義不一樣」

廖健富虧楊晉豪：這麼猛喔！　交易到樂天馬上隨隊一軍

奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

苗栗後龍紙廠火警「5天了還在悶燒」　2天後才能完全清除

北韓又快餓死？金正恩一改強硬態度　派人對外求援：能捐米給百姓嗎

趙詠華甜披頭紗定終身！　與小12歲男星簽「結婚證書」

「錄取通知被咬爛」大一新生上網求救　網見舔嘴照秒懂笑翻

高雄4層樓高大樹突倒塌！大貨車超衰被壓中「車頭翹起」

太陽冠軍賽板凳暴徒邱柏璋離隊　即起恢復「自由身」

王子維遭地主常山幹太直落二　日本公開賽首輪止步

天然氣電業用戶調漲5%　中油全年吸收油氣價格上看2000億

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

政治熱門新聞

陳時中北市民調第三名　沈富雄搖頭：其實他已經出局了

桃園媽媽怒了！立起「紅色巨型看板」要張善政道歉還錢

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

ET民調／桃園四腳督　張善政領先鄭運鵬9趴

數位發展部預算編211億　柯文哲驚訝

民調仇恨值第一　陳時中：不喜歡我的有誰？

遭爆「找網軍還欠尾款500萬」　鄭寶清駁斥：有付錢

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

女立委年輕「激似張曼玉」　照片曝光

陳拋社福政見　柯：不跳票才可怕

國民黨列9點駁張善政抄襲　反問綠營：接下來要打Google？

震撼！初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥脫黨登記參選

相隔1小時！陳時中、黃珊珊登記參選

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

更多熱門

相關新聞

王美惠陪同李俊俋登記參選市長

王美惠陪同李俊俋登記參選市長

2022九合一大選逐漸進入熱戰，民進黨嘉義市市長參選人李俊俋31日由父親李鴻禧教授、立委王美惠、前市長涂醒哲、國策顧問黃俊森、中常委陳茂松等人陪同，率領九位民進黨市議員及議員參選人，前往嘉義市選委會登記參選，李俊俋期盼這次不只為嘉義帶來新思維注入活水，更要攜手市議員候選人，一同帶來嘉義不一樣。

台中綠營市議員參選人齊聚登記　拚13席全上

台中綠營市議員參選人齊聚登記　拚13席全上

登記參選市議員拼連任

登記參選市議員拼連任

白橘心結？柯文哲：關係複雜有壓力

白橘心結？柯文哲：關係複雜有壓力

台南市議員陳怡珍完成登記

台南市議員陳怡珍完成登記

關鍵字：

蘇金煌雲林議長四湖鄉長2022九合一大選2022雲林縣立委蘇治芬

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面