揭民進黨真正敗選原因　王浩宇：教訓我們的是經濟選民

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉，蔡英文宣布請辭黨主席。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為5席，僅剩台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。對於敗選原因，民進黨前桃園市議員王浩宇說，一開始的反省方向是錯的，因為這次，「真正教訓我們的是經濟選民。」

王浩宇說，民進黨這次之所以輸，雖然年輕選票的支持度降低，但這些人2018年出來投票時，也是投給國民黨的韓國瑜。看開票結果、年齡層民調分析就知道，是經濟選民的票跑走了。

王浩宇分析，經濟選民對執政算是滿意、支持蔡英文執政，他們清楚國際狀況，也知道台灣政府的防疫不算太差，但生活仍然受到影響。做生意的虧錢、科技業以外的收入減少、隔離也沒有補償，很可能還有家人打疫苗、染疫而死亡，雖然知道政府努力、還算滿意政府表現，但卻缺乏投票的熱情。

王浩宇認為，這些是過去投票意願最高的族群，卻因為政府輕忽防疫累積的情緒、對民眾太小氣，而缺乏投票的意願跟動力，而當一整個投票率高的族群，全都不投票。基本盤決定選舉結果，那以基層來說就是組織穩固的國民黨勝選，這才是這次敗選的關鍵。