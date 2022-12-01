藍營立委補選人選難產　陳炳甫批：國民黨動作慢「是該檢討」

▲台北市議員陳炳甫。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長當選人蔣萬安所遺留的北市第三選區（中山、北松山）立委懸缺，藍營至今人選難產，被點名的台北市議員徐巧芯、王鴻薇，以及立委鄭麗文都表態不會參選。市議員陳炳甫今（1）日受訪時表示，國民黨這次真的有點慢了，應該在蔣萬安一宣布辭職立委就啟動人選考量，中山、北松山這樣好的區，都沒人願意來，突顯未來不管黨中央、縣市政府，甚至蔣萬安團隊應要有更多職缺讓年輕人來歷練，「是應該要檢討」。

王鴻薇日前表示，自己不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得如果參選，等於在選後一周內即跑去登記參選補選，恐背負「落跑」之名。2018年國民黨為爭取士林大同區立委缺額，當時派出還是市議員的陳炳甫帶職參選，陳今日（1）日與蔣萬安一同到文昌宮參拜，會後媒體問到王鴻薇的狀況，是否是像他四年前一樣？

陳炳甫表示，這次跟四年前有點不太一樣，大同區算是深綠選區，當時是真的沒有任何一個人出來，黨中央找到他，他也是在最後兩天時確定沒其他人選才擔起這個責任。他認為，王鴻薇這次的狀況比較不一樣，因為目前還是有其他人選，加上中山、北松山選區對國民黨來講算是比較優勢一點，「我想王鴻薇議員可能覺得不一定要非她不可，我想這是她最大的一個原因吧！」。

對於黨中央現在似乎執意要王鴻薇，陳炳甫說，這次選舉又比上一次更急切一點，登記也到明天就截止，王鴻薇到底有沒有準備好，其實黨中央應該多一點備用人選來考慮才對。

媒體追問，是否覺得國民黨動作太慢？陳炳甫不諱言表示，當然是有點慢，應該在蔣萬安一宣布辭職立委同時，就啟動選舉人選考量，因為大家都知道辭職後3個月內要完成補選程序，黨中央可能忙於各地選舉，才會變成似乎找不到人選的窘狀。

陳炳甫也說，對國民黨來講，中山、北松山這樣好的選區，都沒人願意來的情況，其實可能真的是凸顯未來在不管黨中央還是縣市政府，包括蔣萬安團隊裡面是不是應該要有更多職缺讓年輕人來歷練，是應該要檢討。

