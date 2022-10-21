雲林縣議員6個選區69人搶43席　候選人號次抽籤出爐

▲九合一大選今日完成號碼抽籤，雲林縣議員候選人號碼出爐。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選今（21日）進行號次抽籤作業，雲林縣選委會於雲林縣議會舉行縣議員6個選區候選人抽籤，下屆雲林縣議員候選人共有69人、應選43席。

第一選區（斗六市、林內鄉、莿桐鄉）18名候選人應選10席：1號王又民、2號陳永修、3號林靖冠、4號江文登、5號林聖智、6號張光儀、7號林岳璋、8號周秀月、9號廖郁賢、10號賴淑綏、11號鄭自勤、12號張維崢、13號陳芳盈、14號黃勝志、15號黃英學、16號呂宜臻、17號鍾明馨、18號曾博鴻。

第二選區（斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉）12名候選人應選6席：1號彭新銘、2號顏忠義、3號陳世彬、4號張庭綺、5號吳錦凉、6號蔡東富、7號陳志榮、8號沈銘恭、9號簡慈坊、10號王秋足、11號賴明源、12號吳滄得。

第三選區（虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉）14名候選人應選9席：1號陳乙辰、2號王鈺齊、3號蔡秋敏、4號林文彬、5號蔡明水、6號沈宗隆、7號黃美瑤、8號李政峯、9號魏順興、10號張維心、11號黃凱、12號陳俊龍、13號林武正、14號林明進。

第四選區（西螺鄉、二崙鄉、崙背鄉）7名候選人應選6席：1號楊國寬、2號鄭玲惠、3號游淑雲、4號洪如萍、5號梁銘忠、6號廖偉晴、7號李明哲。

第五選區（台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉）11名候選人應選7席：1號陳清圳、2號張揚科、3號蔡永富、4號顏嘉葦、5號吳蕙蘭、6號丁慶錡、7號林深、8號王英文、9號蘇俊豪、10號許留賓、11號蘇國瓏。

第六選區（北港鎮、水林鄉、口湖鄉）7名候選人應選5席：1號王新堯、2號林哲凌、3號蕭慧敏、4號蔡咏锝、5號黃文祥、6號蔡孟真、7號蔡岳儒。

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