點名王世堅接任黨主席！他轟民進黨派系腐化　網嗨喊「堅瑜配」

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選舉民進黨慘敗，總統蔡英文請辭黨主席一職，黨內面臨由誰接任黨主席的新局。前國民黨台北市議員羅智強1日痛批，無論是英系、新潮流、正國會等派系要角來接黨主席，都是腐化集團的共同體，難找回民進黨的良心；因此，他建議民進黨找被網友封為「民進黨最後良心」的台北市議員王世堅擔任黨主席，以挽回民心。

蔡英文辭黨主席後，中常會推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，將在明年1月中旬完成黨主席補選。對於外界所關注的黨主席人選，羅智強今日透過臉書發文表示，包括屏東縣長潘孟安、前交通部長林佳龍、副總統賴清德都被曾點名，更傳出小英男孩之一陳其邁是欽定的代理主席人選，不過他卻認為，「找陳其邁不如找王世堅當主席」。

羅智強開嗆，民進黨這次總算踢到鐵板，大選慘敗讓蔡英文不得不下台，但無論是英系、新潮流、正國會哪個派系要角來接黨主席，都是腐化集團的共同體，難以找回民進黨良心。

羅智強直言，民進黨敗選後真心檢討的沒幾個，然而最直指問題核心者首推自成堅系的王世堅，不僅怒轟綠營網軍側翼惡劣沒人性，呼籲社會應揪出背後的「水肥車」，更要求傲慢的行政院長蘇貞昌辭職下台。因此，羅智強建議民進黨，讓這位被網友封為「民進黨最後良心」的王世堅擔任民進黨主席，或許還能找回初心、挽回民心。

此說法讓網友們大讚「支持王世堅當主席」、「民進黨內最有正義善良的議員～會有好報啦」、「堅哥太有良心，會招架不住的」，還有人喊出「王世堅+高嘉瑜選2024總統，我會毫不猶豫。」