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機車右側超車碰聯結車倒地　遭後輪輾過昏迷...騎士送醫不治

▲桃園市姜姓男子今（15）日上午騎車外出，行經山林路二段欲超越前方聯結車卻不慎擦撞摔車，慘遭後輪輾過送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姜姓男子今（15）日上午騎車外出，行經山林路二段欲超越前方聯結車卻不慎擦撞摔車，慘遭後輪輾過送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓機車騎士今（15）日外出，行經蘆竹區山林路二段附近時，為超越同向前方聯結車卻發生擦撞，姜男不慎倒地被聯結車右後輪輾過成重傷，當場昏迷沒有意識，警消到場急忙送醫後，仍因傷重宣告不治。肇事的陳姓駕駛經酒測後酒測值為零，至於詳細的肇事原因有待警方進一步調查釐清。

蘆竹警方指出，今天上午8時42分，55歲的姜姓男子騎車經過蘆竹區山林路二段附近，欲超越同向的聯結車，姜男從右側快速通過，不慎與聯結車發生擦撞，姜男失控摔車慘遭聯結車右後輪輾過，警方到場後通知消防人員協助送醫，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲桃園市姜姓男子今（15）日上午騎車行經山林路二段欲超越同向聯結車不慎擦撞摔車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姜姓男子今（15）日上午騎車行經山林路二段欲超越同向聯結車不慎擦撞摔車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警後對駕駛聯結車39歲陳姓男子實施酒精測試，酒測值為零，沒有酒駕情事，警方欲調閱現場附近監視畫面，但該路段是直線，並未設置監視器，且擦撞發生在聯結車右側，騎士倒地後被右後輪輾過，因此聯結車本身行車紀錄器也沒拍到畫面，至於車禍發生原因仍在調查中。

警方呼籲，駕車時請保持專注，隨時注意車前狀況，超越前車時，應遵守交通安全規則，保持兩車適當安全距離，以免發生擦撞等意外。

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