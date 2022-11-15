公辦政見會上對手「3打1」　鄭運鵬：參選以來一直都是

▲針對公辦政見會，三名對手都對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬圍攻，鄭運鵬會後受訪表示，從政不怕檢驗，會以最實際桃園的改變，爭取桃園市民認同。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市公辦政見會上，包括藍營在內的三位候選人都輪流對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬展開圍攻，對此，鄭運鵬會後表示，我們從政不怕檢驗，我也用最虛心最公開的態度，在各項議題上面，向所有的朋友說明。我們會以最實際桃園的改變，爭取桃園市民的認同。

針對公辦政見會上三位對手輪流圍觀，感覺像是三打一！鄭運鵬受訪時指出，這是預期中，這場選舉從一開始參選以來就一定是三打一狀況，從政不怕檢驗，我用最虛心、最公開的態度，在各項議題上向所有朋友說明，但三打一，我認知上應該是三打三，他們有三位在野黨朋友，我與鄭文燦市長算兩個，桃園市八年的好成績算是第三個，所以是三對三。我們以最實際桃園的改變，來爭取桃園市民的認同，所以不擔心三打一的狀況。

藍營質疑過去曾經反對過鐵路地下化？鄭運鵬認為，很多選前才提出的質疑，或是看圖說故事的，一定禁不起檢驗，我有注意到有參選人把我鐵路地下化扭曲了我的意思，我說明一下。支持桃園鐵路地下化是我在2016年在第一選區參選立委時就已經提出來，我在我的選舉公報裡，推動鐵路地下化、捷運棕線捷運綠線，讓桃園成為這個軌道運輸情形，成為一個內部循環經濟圈，2016年選舉公報就寫了，選舉公報的白紙黑字一定不會有錯，我們也很成功向中央推動鐵路地下化，他們舉出我臉書上面的瓶頸，臉書上面的文字他們很清楚的不是寫台鐵的鐵路地下化，而是輕軌和捷運的路網。

▲今天桃園市選委會公辦政見會上，鄭運鵬提到競選團隊提出的各項政見。（圖／翻攝自桃園市選委會官網）

鄭運鵬解釋，當時我在日本，曾觀察到日本各種輕軌與捷運形式，他們有地上的也有高架的，也有像倒吊式單軌系統，每個形式都有，在2017時空背景上，當時中央推動軌道產業，在前瞻基礎預算，很多縣市都希望建設輕軌或捷運，但我的認知是跟我工程上專業，路幅夠寬時其實不需要地下化，但桃園鐵路地下化，是新北的鶯歌與桃園市，桃園的人口與產業在成長。第二，高架化的路幅不夠，會拆遷民宅相對較多，所以鐵路地下化我與鄭文燦市長是一致的，民宅比較少，路幅也不夠寬，這點都是透過地下化可以解決的，所以我支持鐵路地下化，在2016年的選舉公報上面就有，相信這很清楚，那時候我提的是各縣市提出很多不同的看法，提醒大家說並不是輕軌或捷運就一定要地下化，應該有更多的選擇。

剛剛賴香伶曾喊話說要你不要成為鄭文燦2.0，要做好你自己？鄭運鵬強調，鄭文燦在過去八年的好成績，我在政見說明都有強調，這是市民朋友真實感受，賴香伶身為在野黨我能理解她的用意，候選人總是在選舉上面看到不好的地方，很遺憾的是她強調是勞工立委，最近她同事民眾黨委員也出現很離譜苛刻國會助理這樣狀況，她也充耳不聞。過去她的黨主席，台北市長柯文哲在社會住宅上面，4萬2千元如此高額社會住宅租金，她也沒發表過評論，賴香伶委員也不是柯文哲2.0也不是高委員2.0，但她在態度上的選擇，顯然是雙重標準。在交通上問題，我們是共同來解決問題的，她用在野黨身分與批評的角度，很顯然她也是雙重標準。

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