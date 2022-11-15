快訊／高雄騎士被肇逃大貨車輾死　真相竟是聯結車司機說謊嫁禍

▲岡山嘉興東路今日上午發生死亡車禍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山嘉興東路今（15）日上午8時許發生一起死亡車禍，一名呂姓男子（66歲）騎著機車與黃姓男子（32歲）開的計程車發生擦撞後，呂男倒地，後方一台由方姓男子（27歲）駕駛的聯結車閃避不及，直接輾過，導致呂男當場死亡，方男第一時間辯稱呂男是另一台大貨車壓死的，但警方調閱監視器畫面和行車記錄器後，初步認定是聯結車壓到呂男，相關肇事原因及責任有待進一步釐清。

▲方姓男子駕駛聯結車涉嫌輾斃機車騎士。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局壽天派出所今日上午接獲報案，在高雄市岡山區嘉新東路51號前發生一起交通事故，到場後發現騎機車的呂男已經沒有生命跡象，初步調查發現，呂男先是和黃男的計程車發生擦撞後，呂男倒地，又被方的大車輾過。

警方調查時，駕駛聯結車的方姓男子喊冤，辯稱是有另一部白色大貨車壓的，而大貨車已經肇事逃逸，警方隨即調閱監視器畫面和行車記錄器，發現機車是被方男駕駛的聯結車追撞輾過，白色大貨車並無相關肇責。

方男向警方供稱，車禍發生後，他也是慌了手腳，根本搞不清楚是誰壓死人的，並不是刻意說謊逃避責任。

警方調查，計程車的黃姓駕駛和聯結車的方姓駕駛都沒有酒駕，相關車禍原因和肇事責任需要進一步釐清。