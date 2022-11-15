桃園鐵路地下化藍綠「剽竊攬功」　鄭寶清轟：詐騙雙鏢客比爛

▲無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天在公辦政見會後受訪指出，藍綠兩黨候選人都未曾努力爭取桃園鐵路地下化，為參選卻都剽竊攬功，簡直是詐騙雙標客。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（15）日參加桃園市公辦政見會，會後受訪時表示，藍綠兩位候選人明明都未曾努力爭取桃園鐵路地下化，為了參選市長竟都齊聲剽竊攬功，我才是如假包換強力爭取桃園鐵路地下化的第一功臣，看到兩位互相比爛猶如「龜笑鱉沒尾」，簡直是詐騙雙標客。

鄭寶清指出，我在立委任內說服當時行政院長林全，將桃園鐵路從高架改為地下化，且讓桃園市政府自籌經費從最初的8百多億降至2百多億元的幕後英雄。如今，看到兩位互相比爛的張善政、鄭運鵬「龜笑鱉沒尾」的鬼打架，剽竊抄襲鄭寶清政績，真的令人感到無比的痛心。

▲桃園市選委會今天舉辦公辦政見發表會，會前四名候選人合影。（圖／翻攝自桃園市選委會官網）

鄭寶清還說，鄭運鵬於2017年7月27日的臉書發文：「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，我受夠了百年建設這種莫名其妙的理由，台北以外路幅足夠的路線，其實可以考慮高架和路面形式，以減少支出」，很顯然就是以節流思維否定桃園鐵路地下化發展政策，怎麼有可能努力去爭取這個鐵路地下化政治藍圖呢。鄭運鵬剽竊攬功自跨，就是為了政治詐騙，就是為了選舉不擇手段的謊話連篇，如果還相信他為拉抬選情所開出來的任何建設與福利政策，選後他又「射後不理」百般的推拖，桃園市民豈非不成為「被詐騙還幫他數鈔票」？

鄭寶清也質疑張善政，曾任行政院長參選桃園市長，是失格，不是在地；不是善良，就是「善變」。當年他就是國民黨執政時期反對桃園鐵路地下化，力挺高架政策方向的政治主犯。如今，為參選失格又善變，剽竊鄭寶清爭取的鐵路地下化政績，這樣變臉比翻書還快的政客，難道桃園市民真的會支持他？這兩位簡直就是詐騙雙標客。

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